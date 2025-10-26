元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が26日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。自民党と日本維新の会の連立合意書での懸念点を示した。

政府は国内外のインテリジェンス、つまり情報収集、分析の機能を一元的に担う司令塔となる国家情報局を創設する方向で調整に入った。現在は内閣情報調査室、、警察の公安部門、法務省の公安調査庁などがそれぞれ情報活動を行っているが、こうした機能を一元化するのが狙いだという。

これについて、橋下氏は「僕もこれは本当大賛成なのでぜひ進めてもらいたい」と見解。その上で「所信表明に入っていなかったんですけど、自民と維新、連立合意書の中で盛り上がってるのがスパイ防止法。で、僕もこれは賛成なんですが、これは国民民主党の案が非常にバランスが取れているもので、国民は“えっ”ってぎょっとすると思うんです、かつての治安維持法みたいなものをイメージして。でも、外国勢力によるロビー活動を規制していこうというもので、僕は国民民主党の案、それから高市さんも総理になる前に提言書で出しているみたいなので、ぜひこれ進めてもらいたい」と主張した。

その上で「ただ一つ懸念なのが、維新って元々“自立した個人”が一番最上位概念だったのに、今回の連立合意書では“自立した国家”になってしまった。スパイ防止をやる時には、これは弁護士の立場で、絶対に弁護士の取り調べに対する立ち会い権、これワンセットでやらないと、僕は国の力ばっかりが強くなってしまうのでアンバランスになると思う。ぜひスパイ防止法、これいろいろと吟味する中で、弁護士の取り調べにおける立ち会い権っていうのを、ちょっとこれワンセットで考えてもらいたいんですよ」と弁護士として見解を示した。

「やっぱり韓国なんかでも、スパイ防止法で冤罪事件っていうのが1970年代、80年代、すごい多発しましたから」と橋下氏。「これワンセットで国の力と防御力っていうところワンセットで考えていただきたいと思います」と話した。