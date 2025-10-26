10月25日、金沢競馬場で行われた8R・金沢スプリントカップ（3歳上・ダ1400m）は、塚本征吾騎乗の1番人気、ミスズグランドオー（牡7・高知・目迫大輔）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のハクサンパイオニア（牡5・金沢・加藤和義）、3着にヴァトレニ（せん7・兵庫・石橋満）が入った。勝ちタイムは1:26.8（良）。

レースはハクサンパイオニアが先行、ミスズグランドオーは2番手で追走。逃げ粘るハクサンパイオニアにミスズグランドオーが迫りつつ迎えた最後の直線。抜け出したミスズグランドオーが快心の末脚で後続を突き放し、2着ハクサンパイオニアに7馬身差をつけて快勝。記念すべき重賞初勝利となった。

1着 ミスズグランドオー

塚本征吾騎手

「今日勝たせていただいたのは、お兄ちゃんが所属していた厩舎の馬で、たくさん乗せていただいてなかなか結果が出せなかったのですが、今日こうして結果が出せて、それを皆様に見てもらえて嬉しいです」

目迫師「次は高知で重賞勝つところを」

目迫大輔調教師

「出走前に馬が落ち着きをなくし除外になるんじゃないかという一幕もあって、まずは無事出走できたことにホッとしました。ずっと獲りたかった重賞でもありますし、その力のある馬だと信じていました。思った以上に強い勝ち方をしてくれたのもありますが、塚本征吾騎手と共に重賞を勝てたことが本当に嬉しいです。次は高知で重賞を勝つところをお見せできるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします」

ミスズグランドオー 35戦7勝

（牡7・高知・目迫大輔）

父：サウスヴィグラス

母：スズカシャンティー

母父：Giant’sCauseway

馬主：永井宏明

生産者：グランド牧場

【全着順】

1着 ミスズグランドオー 塚本征吾

2着 ハクサンパイオニア 青柳正義

3着 ヴァトレニ 下原理

4着 ジャックオレンジ 中島龍也

5着 オヌシナニモノ 吉田晃浩

6着 タントゥーム 兼子千央

7着 ショウガフクキタル 栗原大河