大ヒットした幻の限定品が新デザインで復活！ スペシャルな新作コスメ4選

一足お先にホリデー気分に浸れる、スペシャルなアイテムが多数ラインナップ！ 作家の真下みことさんが新作コスメをお試ししました。

1、KATE ポッピングシルエットシャドウ EX-5

ポッピングシルエットシャドウ EX-5 \1,540＊編集部調べ 10/25限定発売（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

ミュートマットとグリッター、相反する質感で目元の印象を操る。丸く愛らしい目元に。「温かみのあるコーラルが主役。薄づき発色で、甘くなりすぎません。肌に溶け込むようなマットブラウン、涙袋をふっくら見せる白めのパール、上まぶたに立体感を演出するピンクラメは、どう重ねてもキレイ」

2、ORBIS 温潤 クレンジング ジェル

温潤 クレンジング ジェル 150g \1,650 限定発売（オルビス TEL. 0120-010-010）

冬のどんより暗いくすみ肌を温感×巡り×潤いでトーンアップ。発酵成分や和漢植物エキスを配合。「肌にのせた瞬間じんわりと温かくなる、弾力のあるジェル。洗い流したあとの肌は、もっちりと潤いを感じます。メイクオフの時間がリラクセーションの時間に変わるような、ユニークな使い心地。香りがないので、毎日使いやすそう」

3、OSAJI アップリフト ネイルカラー 608

アップリフト ネイルカラー 608 \2,090 限定発売（オサジ TEL. 0120-977-948）

イラストレーターよしいちひろ氏とコラボレーションした限定品。爪の潤いを守って圧迫感を軽減。「ブラックを感じるシアーなグリーンのベースに、星屑を砕いたようなグリーンとゴールドのラメが輝く個性的なポリッシュ。重ねるごとにベースのグリーンが効いてきますが、個人的には一度塗りの雰囲気が、他にはない美しさでお気に入り」

4、NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー 05082

ライトリフレクティング プリズマティックパウダー 05082 \6,380 10/24限定発売（NARS JAPAN TEL. 0120-356-686）

即完売したあのアイテムを今度こそゲットするチャンス！ 大ヒットした幻の限定品が新たなデザインで復活。「繊細なパールがファンデのツヤを生かしながら肌を美しく引き立てつつ、サラリとした質感に変わるのが不思議。カラフルなマーブル模様は、見ているだけで楽しい気持ちに」

真下みこと

ました・みこと 作家。子供たちが持つ優しさや強さを描いた『きみは悪口を言わない』（光文社）が好評。メイクでは季節感を味わいたい派。秋は深みのある赤リップを主役にしたメイクが気になる。