◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、山本由伸投手（２７）が先発したワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は大ブーイングで、前日と同じように「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）のコールが起こる中で左飛に倒れた。

ブルージェイズの先発は右腕のガウスマン。２１年から５年連続で２ケタ勝利を挙げているエース右腕だ。大谷は過去１２打数２安打の打率１割６分７厘と苦しんでいるが、エンゼルス時代の２３年に本塁打を放ったことがあった。

１回表先頭の１打席目は、３球連続直球だったが捉えきれずに左飛。続くベッツも右飛に倒れたが、フリーマンが右翼線へ二塁打を放って出塁すると、４番・スミスの中前適時打で２戦連続となる先取点を奪った。

前日２４日（同２５日）の第１戦は、同点の６回に２番手右腕のシーハンが３点の勝ち越しを許すと、３番手左腕のバンダが、代打・バージャーに満塁本塁打を浴びるなど一挙９得点を奪われて逆転で大敗を喫した。

大谷は９点を追う７回の４打席目に意地の２戦連発となる２ランを放ったが、笑顔もなく足早にダイヤモンドを１周した。７点差の９回の５打席目には「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）の大合唱が球場を包み込む屈辱もあった。試合前にはロバーツ監督が２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発することを明言。軽めのキャッチボールで調整していた。