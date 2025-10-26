「何されても許せちゃう…」37歳なのにあどけなさ爆発！バラエティでも活躍する“彼”の演技に釘づけになるワケ
秋ドラマが続々と始まり、さまざまな役者が個性的な演技を披露しているが、『ぼくたちん家』（日本テレビ系、日曜よる10時30分〜）に出演中の手越祐也も存在感を発揮している。
本作は、ゲイの動物飼育員・玄一（及川光博）と、母親が失踪中で玄一と同じアパート「井の頭アパート」で暮らす謎多き中学3年生・ほたる（白鳥玉季）、そしてほたるの担任を務めるゲイの中学教師・索（手越祐也）の奇妙な共同生活を描いたヒューマンドラマだ。
◆車中泊する、ホームレス中学教師
索は、演じる手越本人（37歳）とほぼ同い年の38歳という設定。もともと同棲していた恋人と別れたことをきっかけに車中泊を始め、玄一の働きかけもあって「井の頭アパート」の敷地内に車を停めて寝泊まりするようになる。
正直、中学校教師が車中泊しているというのは、保護者からすれば衝撃的な事実だ。今のところ、“ホームレス中学教師”である事実を保護者に知られている様子はないが、ばれたら「担任を変えてください！」というクレームが入ってもおかしくはない。
◆どう見ても怪しい“親子”を疑わない、索という男
また、ほたるの母親・もえ（麻生久美子）は会社のお金を横領して失踪しており、離婚した父親・市ヶ谷仁（光石研）も再婚して別の家庭を持つ。そのためほたるは、母親の帰りを1人で待つことを選択している。
もえが残したお金があるため、ひもじい思いをすることはないが、中学生が親のいない状態で平穏に生活するのは難しい。そこで、もえは玄一に父親代わりを演じてもらうように頼み込み、玄一は渋々受諾する。
その後、玄一とほたるは索との三者面談に臨むが、急ごしらえの親子のため明らかに2人の態度が怪しい。にもかかわらず、索は違和感こそ覚えるものの、2人が親子であることを疑わない。
さらには、ほたるの父親として玄一が学校に呼び出され、警察官・松梅子（土居志央梨）からほたるの生活状況を確認されるのだが、その際にも玄一は終始しどろもどろ。その場に索も同席していたが、やはり不自然さを感じながらも、父親であることを信じていた。
◆「も〜仕方ないな〜」と言わせる手越祐也の可愛さ
年齢的にも職業的にも、しっかりとした大人でいてほしいが、このように索はかなり抜けている。「こんなんで教員採用試験に受かるのか？」とリアリティのなさすら感じるが、どうしてか索に厳しい視線を向ける気は起きない。
それは、手越が放つ独自の可愛さとポップさが影響しており、玄一とほたるの“ニセ家族”を見抜けなくても「も〜仕方ないな〜」と許せてしまうからだ。
やはり手越と言えばバラエティ番組の印象が強い。これまで数々の“手越語録”を残し、中にはナルシシズムに満ちたものも少なくない。ただ、それらに目くじらを立て批判する人はいない。それは、手越祐也という人間性が周囲を受け入れらさせる力を持っているからだ。本作にもおいてもそのカリスマ性により、索の天然さを受容させられているのだろう。
◆役者としてのポテンシャルを見せつける
また、“役者・手越”として強く記憶に残っているキャラとして、2006年放送のドラマ『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』（日本テレビ系）で演じた桜小路順が挙げられる。順は初々しさ全開の高校生役だったが、索にも順のような可愛さが重なる。ただ、決して“ぶりっ子をしている痛いアラフォー”という雰囲気ではない。
本作のストーリー上、ほたるの担任教師はある程度天然でなければいけない。しかし、天然すぎると作品のノイズになる。視聴者に違和感を覚えさせず、高校生のようなピュアさを持った大人、つまり“あどけないアラフォー”を演じきっているところは驚きだ。バラエティタレントとしてだけではなく、役者としてのポテンシャルをここに来て見せつけている。
