ママ友を凍り付かせた“戦慄の一言”…モンスターママの過激な「配慮要求」【ママリ】
お互い母となって、再会した友人
かつて、不妊治療クリックに通っていたキリコは、「妊活仲間」と出会います。女性4人でグループLINEをつくり、励まし合ったり、グチを言い合ったりしながら、不妊治療と向き合っていました。
ところが、キリコは妊娠した途端、「妊娠ハイ」に。あまりにも度が過ぎた行為に、グループの中の一人・あいこからブロックされました。
ときは流れ、キリコとあいこは久しぶりに再会。お互い、母となっていました。ところが、あいこの「おしゃべりで大変」という発言がきっかけで、キリコが突然怒りだします…。
モンスターっぷりは、母になっても健在
突然、怒りだしたキリコ。どうやら、キリコは息子の発達のことで悩んでいる様子です。あいこの息子と比較し、キリコは「傷ついた」「配慮しろ」と主張します。
「配慮して！」がエスカレート
キリコは、妊活がうまくいっていなかったとき、ファミリー向けの保険や子ども連れの母親にかみつくことがありました。「妊活中のわたしに配慮して」という思いを持っていたのです。
ですが、今度は妊娠した途端、態度が一転します。妊娠したことを周囲に触れ回り、妊活仲間にも、毎日のようにつわりのツラさを訴えるメッセージを送りつけていました。そして、今回のできごと。キリコのモンスターっぷりは、母となっても健在…むしろ、パワーアップしていたのです。
周囲へ「配慮して！」と、要求するばかりで、感謝の気持ちを伝えたり、相手の立場になって考えたりすることをしなかった、キリコ。その結果、夫からは離婚を告げられます。シングルマザーとなり、必死に子育てをしていますが、周囲からのアドバイスも聞き入れていないようです。
このままでは、孤立してしまいそうですね…。キリコだけではなく、息子にまで影響がおよばないことを、祈るばかりです。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）