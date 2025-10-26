天候不良で打ち上げが延期されていたＨ３ロケット７号機が、まもなく鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。現地から鹿児島読売テレビの仁田尾美菜アナウンサーが伝えます。

◇

種子島宇宙センターです。Ｈ３ロケット７号機はここからおよそ４キロ先の発射場で静かに打ち上げの時を待っています。

天候悪化が予想されるとして２１日の予定が延期されていたロケットですが、２６日の種子島は青空が広がり打ち上げに支障はないということです。

ロケットに載せられているのは新型の無人補給機「ＨＴＶ−Ｘ」の１号機です。宇宙飛行士が滞在する国際宇宙ステーションに物資を届けます。

およそ１６トンもの重さがある補給機を運ぶため、ロケット本体の周りには最大となる４本の補助ロケットがついていて、打ち上げ能力は最も高くなっています。この形態での打ち上げは初めてです。

───今、リフトオフしました。

ロケットはこの後、打ち上げおよそ２分後に補助ロケットを切り離しながら飛行を続け、そのおよそ１２分後に、新型の無人補給機「ＨＴＶ−Ｘ」を切り離す予定です。

その後、補給機は地球の上空、高度４００キロを周回する国際宇宙ステーション（＝ＩＳＳ）を目指します。

国際宇宙ステーションには現在、日本人宇宙飛行士の油井亀美也さんが滞在していて、油井さんが補給機をキャッチする役割を担うそうです。

今回打ち上げられた「ＨＴＶ−Ｘ」は、２００９年から２０２０年まで９回に渡って運用された補給機「こうのとり」の後継機で、輸送能力はおよそ１．５倍に強化されました。さらに、冷蔵や冷凍の設備も搭載され、冷却が必要な実験サンプルなども運べるようになりました。

以上、Ｈ３ロケット７号機の打ち上げの様子を鹿児島県の種子島宇宙センターから中継でお伝えしました。