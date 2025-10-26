GiRLS by PEACH JOHNの冬新作♡ガーリーにきらめく最新ブラセットコレクション

冬の訪れとともに、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズ バイ ピーチ・ジョン）から待望の2025年冬コレクションが登場しました。ホリデーらしいパールやフリルをあしらったガーリーテイストから、デイリーに使えるシンプルデザインまで、全てがプチプラで楽しめるラインナップ♡かわいさも機能性も欲張れる新作ブラセットが、あなたの冬コーデをもっと特別にしてくれます♪

GiRLS by PEACH JOHNの冬新作ブラセット登場

今季のGiRLS by PEACH JOHNは、ホリデーシーズンにぴったりの華やかでトレンド感のあるデザインが勢ぞろい。

パールやレース、フリルなどのディテールで“かわいい”を詰め込みながら、着け心地のよさやサポート力も重視しています。

人気のノンワイヤーブラや寄せ上げタイプまで、シーンに合わせて選べる豊富なバリエーションが魅力です♡

新作ブラセット＆ショーツラインナップ

「なちゅこれシンプルレースブラセット」



価格：2,178円

軽やかな着け心地でアウターにも響きにくく、毎日使いたくなるシンプルデザイン。自然な丸みのあるバストを演出します。

サイズ：B～Eカップ／UB65・70・75（カラー：ベージュ（新色））

「りらこれレーシィノンワイヤーブラセット」



価格：2,178円

ストレッチレースがふんわりフィット。ラクなのにきれいなシルエットを叶えます。

サイズ：BC・DEカップ／UB65・70・75（カラー：ブルーグリーン（新色））

「もりこれ脇高レーシィブラ」



価格：2,178円

大柄レース×L字ワイヤーでしっかり寄せ上げ、美しいボリュームバストをメイク。

サイズ：A～Eカップ／UB65・70・75（※AカップのみUB70・75）（カラー：ミント（新色））

「もりこれ脇高レースアップブラ」



価格：2,178円

中央のレースアップで谷間を調整できる人気モデル。フェミニンなボルドーカラーがホリデーにぴったり♪

サイズ：A～Eカップ／UB65・70・75（※AカップのみUB70・75）（カラー：ボルドー（新色））

「もりこれラッセルレース脇高ブラセットR」



価格：3,278円

ツートーンレースが上品な印象に。脇高設計でしっかりホールドし、理想の寄せ上げを実現します♡

サイズ：A～Eカップ／UB65・70・75（※AカップのみUB70・75）（カラー：ホワイト、チャコール、ピンク（新色））

冬の可愛さと快適さを両立して♡

GiRLS by PEACH JOHNの冬コレクションは、プチプラとは思えないデザイン性と機能性を兼ね備えた優秀アイテムばかり。

かわいいだけじゃなく、ラクして美胸をキープできるのが嬉しいポイントです♡

この冬は、自分らしく輝くお気に入りのブラセットで、毎日の気分をアップデートしてみてはいかが？