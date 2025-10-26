◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に「1番・DH」で出場。初回の第1打席は今季まで5年連続2桁勝利を記録している相手先発・ガウスマンの直球を捉えることができず、左飛に終わった。

変わらない完全アウェーの状態で最初の打席に入った。打席に入ると、前日と同じく「we don't need you」（お前なんて要らない）の大合唱が沸き起こる。直球2球で追い込まれると、今度は割れんばかりの「レッツゴー・ブルージェイズ」の大合唱。3球目、外角96.2マイル（約154.8キロ）直球を叩き、外野への飛球を放ったが、打球は左翼手のグラブに収まった。

前日24日（同25日）の第1戦では2―2の6回に先発・スネル、さらにリリーフ陣が強打のブルージェイズ打線に捕まり、12人攻撃で大量9点を失った。直後の7回1死一塁、大谷は右翼席にWS初本塁打をたたき込んだが、試合の大勢が決した後だけに喜びはなかった。

大敗を喫した初戦。同時に完全アウェーの雰囲気も存分に味わった。前日の試合開始前のセレモニーでは球場内に名がコールされると大音量のブーイングがドーム球場内に響き渡る。打席ごとに轟音のようなブーイングを浴び続け、9回の第5打席では客席から「We don't need you」（お前なんて要らない）の大合唱も沸き起こった。

大谷にとってブルージェイズは23年オフ、エンゼルスからFAとなった際、移籍先の最終候補に残った球団で、一時は入団間近の誤情報も流れた。ブルージェイズファンにとっては期待を持たされて“フラれた”形となっただけに、大谷への思いは他球団ファンとは異なるものがあるようだ。