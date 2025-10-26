大谷翔平の快打でドジャースは流れに乗るか



山本由伸（左）、大谷翔平（右） PHOTO:Getty Images

＜2025年10月25日（土）（日本時間26日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ウィークポイントのリリーフ陣が打ち込まれ、ワールドシリーズは黒星スタートとなったドジャース。第2戦は負けられないとばかりに山本由伸（27）が先発のマウンドに立つ。

ブリュワーズとのリーグチャンピオンシリーズでは持ち前のストレートと変化球のコンビネーションが冴えて、メジャー移籍後では初となる完投勝利を挙げた。

強力ブルージェイズ打線を抑えて流れをこちらに引き戻すことができるか...エースとしての真価が問われる。

打線ではワールドシリーズ初アーチを放った大谷翔平（31）がポイントに。

ブルージェイズ投手陣はお得意様で先発予定のガウスマン（34）からはエンゼルス時代にホームランを放っている。この試合でも流れを掴むような一打に期待したい。

ドジャースが1勝1敗のタイに持ち込み、地元ロサンゼルスへ帰るか、はたまた連敗を喫するか...

世界一連覇へ向けて負けられない試合は日本時間26日、午前9時からプレーボールを予定している。

