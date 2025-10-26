◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前９時８分開始予定）、０勝１敗で迎えたワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。第１戦で逆転負けを喫したドジャースの先発のマウンドには、山本由伸投手（２７）が上がる。

試合前にスタメン発表で大谷の名前がコールされると第１戦に続き大ブーイングが巻き起こった。第１戦では７点差の９回の５打席目には「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）の大合唱が球場を包み込む屈辱もあった。

この日の試合前には、キャッチボールを終えると、いつものようにボールをスタンドのファンに投げ入れてプレゼントしようとしたが、様々な方向を向いてファンの声援の大きさを確認するコンサートのようなサービスを見せると、最も盛り上がっていた場所にボールを投げ込み、大谷も笑っていた。

ロバーツ監督は大谷へのコールについて「彼はあのチャントの意味を理解していなかったと思う。それがまずひとつある。ブーイングについては、自分がなぜブーイングされているかは理解していると思う。気にしている様子もないし、それによって闘志を燃やすタイプでもない。彼についてよく使う表現だが、非常にうまく心の中で物事を区切ることができる人なので、それに特に影響されることなく、あそこで自分の仕事を果たすだけだと思う。私が思うに、彼は打席に立っていたし、私が聞き取れた時までは周囲の声（や音）が混ざって聞こえにくかった。それに私は打席に立ってはいなかった。つまり、彼が言語を理解しているのはたしかだが、バッターボックスの中で打っているときの彼の集中力はチャントに対してではなかった、ということだ」と話していた。