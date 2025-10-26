国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）へ物資を届ける新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機が２６日午前９時頃、鹿児島県の種子島宇宙センターから大型主力ロケット「Ｈ３」７号機で打ち上げられた。

ＨＴＶ―Ｘは約１４分後に予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。Ｈ３の打ち上げ成功は５機連続となった。

ＨＴＶ―Ｘは３０日未明にＩＳＳに到着する予定だ。

ＨＴＶーＸは、２００９年から２０年まで運用された先代の「ＨＴＶ（愛称・こうのとり）」の後継機。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）や三菱電機などが約３６５億円を投じて開発した。機体（全長約８メートル、直径約４・４メートル）が軽量化され、搭載可能な物資の重量は約１・５倍に強化された。今回は食料や水、ＩＳＳの日本実験棟「きぼう」で使う二酸化炭素除去装置などが積載されている。

新型は、補給任務を終えてＩＳＳを離脱後、大気圏へ再突入するまでの間に様々な新技術の実証実験を行う機能も備えられている。今回のミッションでは、約３か月間にわたり宇宙空間にとどまり、超小型衛星の放出や、次世代宇宙太陽電池の実証実験などに取り組む。