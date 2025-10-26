【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）

【映像】大谷、超高弾道アーチ→捕手が立ち上がる

ワールドシリーズ第1戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの試合で、ドジャース・大谷翔平が放った超高弾道アーチと相手捕手のリアクションが話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、1死一塁の場面。1番・大谷は、ブルージェイズの投手ブレイドン・フィッシャーの内角低めへと投じられた136km/hのカーブを、すくい上げるように打ち上げると、この打球はライト方向に向かって高々と舞い上がる特大飛球に。打ち出し角度は41度、打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）という高弾道アーチとなった。打たれた瞬間にブルージェイズの捕手アレハンドロ・カークは驚いたのか思わず立ち上がり、高く打ち上げられた打球を呆然と見送ることに。この一瞬の動きが、大谷の打球の規格外ぶりを物語っている。やがて滞空時間の長い特大飛球は、バッテリーの視線の先でライトスタンドへとゆっくりと着弾した。この規格外の一発と相手捕手のリアクションに対し、ファンからは「立ち上がったw」「そりゃビビる」「しゃあないw」「あれ入るか？w」「フライだよな？w」「運ばれると思わないだろ」といった様々な反響が巻き起こっている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



