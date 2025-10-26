男性の体で好きなパーツ、女性はここを見ている！三者三様…共感されづらいポイントも

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月23日（木）に放送された同番組では、MC陣が「男性の体で好きなパーツ」の話題で盛り上がる場面があった。

【写真】「可愛くないやん、こんなやつ！」ぺえとRIHOが披露した“アヒル口”

今回の街頭インタビューでは、元々グラビアをやっていたお笑い芸人の女性から「ドSモデルにミーハー心で会いに行ったHカップ」という過去の恋愛エピソードが飛び出した。

そのVTRで語られた男性の“フェチ”にちなみ、スタジオでは「皆さんは異性のパーツで好きな部分はありますか？」とトークを展開する。

まず稲田が「前“アヒル口”は言いましたよね？」と発言するも、ぺえは「私知らないよ？」、RIHOも「言ってない」と否定。番組の発言とすっかり勘違いしていた稲田は苦笑いするが、「男子のアヒル口めっちゃ好き、可愛い」とあらためて主張する。

これを聞いたRIHOは稲田に向かってアヒル口をして見せるが、何とも言えない出来にぺえから「下手くそすぎるだろ！」とツッコまれてしまう。

今度はぺえが「こういうのね？」と実演するが、またも微妙な出来に稲田は「違う！」と大爆笑し、「可愛くないやん、こんなやつ」と2人のアヒル口を酷評した。

さらに稲田は「大きい人、肩幅がある人がカッコいい」と筋肉質な男性に興味が出てきたと語る。

そんななか、RIHOが「私、今気づいた。歯を見ちゃいますね」「前歯デカい人が好きです」とコメント。ぺえは「前歯デカくて何が嬉しいの？」と共感できないようだったが、RIHOは「リスみたいになってるのが好き」と説明した。

一方のぺえは「手の指見ちゃうかも。ゴツゴツしてたら『手を握ったときにこういう感触になるのかな？』とか触れたくなりますね」と、三者三様の好きなパーツを発表していた。