【ギャグ漫画】男性に「立ち退き」を迫られるおばあさん!?ファミレスでの意外過ぎる展開に爆笑の嵐！【作者に聞いた】
【漫画を読む】立ち退きを迫られるおばあさんだが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作が誕生したきっかけについてもインタビューした。
ある男性から「そろそろ立ち退いてはくれませんかね？」と言われ、「あたしゃこの場所が気に入ってんだ」などと言って断るおばあさん。そしてタバコを吸いながら「わかったらさっさと帰っとくれ」と言うが、そもそもここはファミレス。「もう閉店の時間なんですよ…」と仕方なさそうに言う店員であった。
――本作が誕生したきっかけについて、お聞かせください。
立ち退きって、普通はさせる方が悪者というイメージがありますけど、それを逆にしてみたらおもしろいんじゃないかと思って描きました。今回の場合、裁判をしたら確実におばあちゃんが負けちゃいますね(涙)。
■試験会場での指摘
とある試験会場で、「そのシャツ脱いでもらえるかな？」と言われる男性。次は英語の試験なので、英字がプリントされた洋服を着ているのはダメとのことだ。男性は言われた通りシャツを脱ぐと、なんと身体に英文や英単語が書かれているではないか!?試験官から「ダメですね」と言われてしまう男性であった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。仕事などでストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読んでそのストレスを吹き飛ばそう！最近あまり笑えてないと思う人は、この機会にぜひ読んでほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
