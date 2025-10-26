「ギャンブル依存症の3つの原因」はご存知ですか？【医師監修】

依存症は単なる習慣ではなく、深刻な精神的・社会的問題を引き起こします。ギャンブル依存症の原因についてまとめました。早期発見と適切なサポートが回復への鍵です。

監修医師：

大迫 鑑顕（医師）

千葉大学医学部卒業 。千葉大学医学部附属病院精神神経科、袖ヶ浦さつき台病院心療内科・精神科、総合病院国保旭中央病院神経精神科、国際医療福祉大学医学部精神医学教室、成田病院精神科助教、千葉大学大学院医学研究院精神医学教室特任助教（兼任）、Bellvitge University Hospital（Barcelona, Spain）。主な研究領域は 精神医学（摂食障害、せん妄）。

6. ギャンブル依存症の原因

6-1. 生物学的要因

ギャンブル行動を繰り返すと、脳内報酬系（側坐核・腹側被蓋野）のドーパミン分泌が増加し、快感や興奮を引き起こします。この刺激を繰り返し求めることで、自己制御が困難な依存状態に陥るのです。

また、前頭前野（意思決定や抑制機能を司る脳領域）の機能低下も報告されており、「やめた方がいい」と理性でわかっていても止められない状態が生じます。

6-2. 心理的要因

・ストレス対処の手段としてのギャンブル

職場や家庭でのストレスを発散するため、ギャンブルに依存するケースがあります。

・自己評価の低さ

勝つことで一時的に「自分は価値がある」と感じられ、それを求めて繰り返す構造です。

・刺激・スリルへの欲求

退屈や空虚感を埋めるために、ギャンブルの興奮を追い求める傾向もあります。

6-3. 社会的要因

・アクセスのしやすさ：パチンコ・スロット・公営ギャンブル・オンラインカジノなど、ギャンブル環境が日常に広く存在している。

・文化的要因：勝負運や運試しといった価値観が根強く、ギャンブルを肯定的に捉える土壌がある。

・家族歴：親がギャンブル依存だった家庭では、同様の行動パターンを学習しやすいとされています。

参考文献

依存症対策（厚生労働省）

ギャンブル障害及びギャンブル関連問題実態調査（厚生労働省）