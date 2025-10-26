Ä»¼è¸©¤ÎÂ¼¿Í¤Ëº½¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡Ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥â¥Ç¥ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤¬ÆüËÜ¤ò°¦¤·Â³¤±¤¿ÍýÍ³
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¡¦¥»¥ÄÉ×ºÊ¡£È¬±À¤¬¤Ä¤à¤°¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²»¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¯¡£»ë³Ð¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤ÎÊ¸¾ÏÉ½¸½¤ÎÈëÌ©¤ò¡¢Á½Â¹¤Ç¤¢¤ê¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û´ÛÄ¹¤ÎÉ®¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®Àô ËÞ¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤ä°¦Ç¤é¤È¤È¤â¤Ë
¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ¤Ø°Ü¤ê½»¤à
¡¡Éð²È²°Éß¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡È¬±À¤ÎÀÚË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ4¥«·î¤Û¤É¸å¡¢¼Ú²È¤«¤é¾¾¹¾¾ë¤ÎËÙ¤ËÌÌ¤·¤¿µì¾¾¹¾ÈÍ»Î¤Î²È¤ËÅ¾µï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¡¢¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡Ê¾¾¹¾»ÔËÌËÙÄ®¡Ë¤Ç¤¹¡£º£¤â¸«³Ø¤ÎÊý¤¬Á´¹ñ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¡¢¥»¥Ä¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿¤Î¤Á¤ÎÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´ÃÆ¤à¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤¿Àè¤Î°ð³À²È¤ÏÎíÍî¤·¡¢°¦Ãå¤Î¤¢¤Ã¤¿²È²°Éß¤ò½Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾¯½÷»þÂå¤ÎÌÀ°Å¤¬¤ï¤À¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
¡¡¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤Ë½÷Ãæ¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ÒÇ¤È°ì½ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Î¾¯¤·Á°¡¢»Ò¤É¤â¤é¤Ë¤Ê¤®¤µ¤Î¿å¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¢¤²¤é¤ì¡¢¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¥»¥Ä¤¬¸«¤«¤Í¤Æ¤Ä¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ó¤Ã¤·¤ç¤êÇ¨¤ì¤Æ¤Ö¤ë¤Ö¤ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ¤ò¡¢È¬±À¤Ï²û¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥»¥Ä¤ÏÂçÁØ´¶¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£È¬±À¤Ï¼å¤¤¼Ô¤¤¤¸¤á¤¬¿´Äì·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²°Éß¤Ï·úÄÚ47.75ÄÚ¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¾¾¹¾¾ë¤ÎÅ·¼é¤¬¤Î¤¾¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Äí¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÆîÂ¦¤ÎÄí¤Ï¸Ï»³¿å¤ÎÍÍ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë