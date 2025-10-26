本意のチームスタイルではないが…。２連勝を飾った浦和戦、広島戦で垣間見えた“強かった頃のマリノス”の強み
［J１第35節］横浜FM ３−０ 広島／10月25日／日産スタジアム
横浜F・マリノスは10月25日、J１第35節でサンフレッチェ広島とホームで対戦し、３−０で勝利。６月下旬に大島秀夫監督が就任して以降、２度目の２連勝を飾った。
スティーブ・ホーランド体制でスタートした今季は、開幕からの11戦でわずか１勝。その後を引き継いだパトリック・キスノーボ前監督もチームを立て直せず、指揮した８試合で２勝のみにとどまった。
2022年はリーグ優勝を果たし、翌23年は２位フィニッシュ。“強かった頃のマリノス”は、選手同士がピッチ内でコミュニケーションを取り、状況に応じて改善を図れるのが強みのひとつだった。しかし、今季は低迷が続いた状況もあるはずで、主将・喜田拓也や副将・松原健らが奮闘していたものの、そういったシーンはほとんどなかったように思う。
一方で前節の浦和レッズ戦（４−０）と今節は、コミュニケーションの部分に大きな変化があった。ゲームが止まるたび、選手同士が歩み寄って会話をしていたのだ。朴一圭も次のように話す。
「今はめっちゃ喋っています。前期はどれくらい喋っていなかったのかっていうくらい。みんなが何をしなきゃいけないのかを整理できていて、コーチングスタッフからの要望もちゃんと理解できているから、ディスカッションしながらできています」
“強かった頃のマリノス”は、ゲームチェンジャーの存在も強みだった。水沼宏太（現ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）や宮市亮、山根陸ら途中出場の選手たちが、チームの攻守のギアを１段階上げる役割を担っていた。
低迷が続いていた今季は、その存在がいなかった。だが、浦和戦では65分からピッチに立った天野純、ディーン・デイビット、ユーリ・アラウージョが、前線からのハイプレスで高い守備強度を保った。
そして広島戦も、78分から出場した天野がチームの攻撃を活性化。自身も１ゴール・１アシストと結果を残した。
なぜ途中から投入された選手が、力を発揮できるようになったのか。朴はゲームチェンジャーの存在を「僕もめちゃくちゃ感じています」と語ったうえで、「チームとしてやらなきゃいけないことがはっきりしているので、途中から入る選手もやりやすいと思います」と述べる。
天野も「チームとしてやることがはっきりしているし、途中で出た選手も意思統一できている」とコメント。井上健太や鈴木冬一も口を揃えていた。
ボール保持ではなく、ロングボール主体の非保持のやり方は、横浜FMの本意のチームスタイルではないだろう。そうしたなかで直近の２試合は、“強かった頃のマリノス”の強みが垣間見えた。もちろんその頃のチームに戻るのではなく、進化していかなければならないが、広島戦の試合後のヒーローインタビューで植中朝日が「今はどこのチームよりも強い自信がある」と言っていたことに頷ける２連勝だった。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
