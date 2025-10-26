¡ÖËÍ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«?¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×Áð¤Ê¤®¹ä¡ßÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¤¬ÂÐÃÌ
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¤ÈÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¤¬ÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù(Áð¤Ê¤®)¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸Î¿Í¤ÎºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹Æ±¥É¥é¥Þ¡£É÷¿á¤Ï¡¢¼ù¤ËÀ¸Á°À°Íý¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡¢¤³¤Ï¤ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(º¸¤«¤é)Áð¤Ê¤®¹ä¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó
¡½¡½±Ç²è¡ØËÍ¤ÈºÊ¤Î1778¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Áð¤Ê¤®¡§ÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÇÍ¥¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢É÷¿á¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢É÷¿á¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó¤¬Âè£±ÏÃ¤«¤é¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¿á¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¸Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¿á¡§¤½¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾È¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡¡»ä¤¬Áð磲¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¹ßÎî¡ÁKOUREI¡Á¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ20Âå¸åÈ¾¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿Áð磲¤µ¤ó¤Ï¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤¼¤«¾²¤Ç²¾Ì²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ(¾Ð)¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»ä¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áð磲¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤Çº²¤¬¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«»ö¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ±¢¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ç±é¤¬Áð磲¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Áð¤Ê¤®¡§É÷¿á¤µ¤ó¤ËË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©(¾Ð)
É÷¿á¡§Âç¾æÉ×¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ»»ô¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢·ã¤·¤¤´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áð磲¤µ¤ó¤â¤É¤³¤«Ã¸¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÁ´¤¯Ë°¤¤Ê¤¤¤Î¡£ÊªÀÅ¤«¤Ê´¶¤¸¤¹¤é¤¹¤ëÏÃ¤·Êý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áð¤Ê¤®¡§ËÍ¤â¡¢º£²ó¤ÎÄ»»ô¼ù¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¿ÍÊª¡¢²áµî¤ÎÉü½²¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤À¤¤¤Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£°äÉÊÀ°Íý¤ÈÊ¹¤¯¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÍ¼«¿È¤Ï¤à¤·¤í¡¢1ÏÃ¤´¤È¤Ë´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡¢°äÉÊ¤«¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¤¹¤´¤¯½Å¸ü¤ÇÂç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¿á¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Í¡£°äÉÊÀ°Íý¡á¤¿¤À¤Î½ªËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥í¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤´¤È¤¯¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¿ÍÀ¸¤¬²¹¤«¤¯¡¢´Ý¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»àÀ¸´Ñ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë²¹¤«¤¯¤È¤é¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»àÀ¸´Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Ì¼¤Î¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤ËÍ¾Ì¿¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È·è¤á¤¿¤³¤Ï¤ë¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
É÷¿á¡§¤³¤Ï¤ë¤Ï°¦¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¤¨¤Ð¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¼¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°¦¾ð¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Î·è°Õ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡È»à¤ËÍÍ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤âÌ¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ï¤ë¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢°¦¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£
Áð¤Ê¤®¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÆü¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¾Ç¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¡¢À¸Á°À°Íý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤«¤â¡£É¬Í×°Ê¾å¤ËÉô²°¤«¤éÊª¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
É÷¿á¡§¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡»ä¤â»Å»öÊÁ¡¢ÆÃ¤Ë°áÁõ¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯¤´¤È¤ËÀ°Íý¤Ï¤·¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢À¸Á°À°Íý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Áð¤Ê¤®¡§³Î¤«¤Ë¡¢¿ÈÆ°¤¤Ï¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼Â¤ÏËÍ¡¢°ìÅÙ¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â·ë¶É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉô²°¤ËÊª¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Æ¬¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¡¢£±²óÁ´Éô¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤éÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¤ò¼êÊü¤·¤¿¤ó¤À!?¡×¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿Çã¤¤Ä¾¤·¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
É÷¿á¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¶ËÃ¼¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¤Í(¾Ð)
Áð¤Ê¤®¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿»ö¤â¤µ¤¸²Ã¸º¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎËÍ¤È¾¯¤·½Å¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
É÷¿á¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
Áð¤Ê¤®¡§ËÍ¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ä¸ÅÃå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î¤·¤ï¤È¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÇÀºî¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤¹¤Ã¤¿¸å¤À¤Ê¡×¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢°äÉÊ¤«¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¤È¤ë¼ù¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
É÷¿á¡§±é¤¸¤ëÁ°¤«¤é¼«Á³¤ÈÌòºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÈÊÌ¤ì¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡©
É÷¿á¡§ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈá¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èá¤·¤à¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£ÆùÂÎ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Îº²¤Ï¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áð¤Ê¤®¡§Èá¤·¤ß¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âÌþ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤âÉ÷¿á¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆùÂÎ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤âº²¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½çÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄì³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢ËÍ¤Ï¿ÍÎà¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÀ¸¤Ê¤ó¤ÆÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÅÀ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï100¡ó¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¿á¡§¼«Ê¬¤¬Î¹Î©¤Ä¤È¤¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë²¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤«¡¢¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤¬Âç»ö¡£Ì¿¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¼«Ê¬¤è¤ê¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Âç»ö¡£Èá¤·¤ó¤À¤êÀË¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Ï¤ë¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Áð¤Ê¤®¡§¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
É÷¿á¡§¤½¤¦¡£Èà½÷¤Ë¤Ï°¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¼ù¤ò¤Ï¤¸¤áÆ±¤¸»×¤¤¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Í¾Ì¿£³¥«·î¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¸µµ¤¤Ç¤¹¤·(¾Ð)
Áð¤Ê¤®¡§¤Ç¤â¤½¤³¤¬µÕ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
É÷¿á¡§¿¿¶×¤È¼ù¤È3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤¤¤º¤ìË¬¤ì¤ëÊÌ¤ì¤ÎÆü¤ò»×¤¦¤È³Î¤«¤ËÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿3¥«·î´Ö¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Ï¤ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÍýÁÛ¤ÎºÇ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
