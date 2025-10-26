Image: BRIGHT_DIY

プラモやフィギュアの塗装に便利なエアブラシのデメリットが、色替えのたびに必要な洗浄やその時間。どうしても作業が止まりがちですよね。

そんな常識を覆す便利な塗装ガジェットが電動スプレーガン「SPRITZ」。ノズル付きボトルを丸ごと交換する設計だから、洗浄不要・たった5秒で色替えが完了。しかもコードレスだから作業場所も自由自在なうえ、従来のエアブラシも使える優れモノなんですよ。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、模型やDIYを楽しむ人は要チェックですよ〜。

塗装の手間ゼロへ！5秒色替え＆スプレーガン兼エアブラシであなたの創作がレベルUP 26,480円 28％OFF machi-yaでチェック

ノズル洗浄不要なボトル交換システム

Image: BRIGHT_DIY

「SPRITZ」の最も便利なポイントが5秒で完了する色替えシステム。動画のようにボトルごと交換するから、ノズルやタンクの洗浄も不要。ボトルの数だけマルチカラーでどんどん塗り進められます。

作業場所を限らないコードレス式

Image: BRIGHT_DIY

もうひとつ便利なのが電動でコードレスな点。スプレー缶ぐらいのサイズだからどこでも作業OK。フィギュアから自転車や家具DIYといった大物にも簡単に対応可能です。

Image: BRIGHT_DIY

バッテリーは取り外し可能で最大3時間の塗装が可能。換気や換装の時間を考えれば十分な性能ですが、さらに連続で使いたい場合は予備バッテリーで簡単に延長できるのも便利ですね。

3段階の噴射モード

Image: BRIGHT_DIY

噴霧量は3段階で調整でき、精密な塗装はレベル1、壁や大型家具、自動車などの広範囲を一気にカバーしたいときにはレベル3といった使い分けも可能。繊細なグラデーションやぼかし塗装もしっかりできるとのことでした。

Image: BRIGHT_DIY

重ね塗りに最適な速乾モードも搭載。クオリティとのバランスに注意は必要ですが、素早く塗り進めたいときには助かりますね。

従来のエアブラシも使える

Image: BRIGHT_DIY

「SPRITZ」本体がエアコンプレッサーになり、動画のように従来型のエアブラシも使える2Way仕様。より繊細なタッチを表現したい場合にも1台で完結できて効率的です。

執筆時点の価格は一般販売予定価格から28％OFFの26,480円（税・送料込み）でした。おトクな先行セールは2025年10月まででしたので、気になった人は早めにチェックを！

