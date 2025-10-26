フリースペース「メイフラワー」＝9月25日、山形市

3世代同居率が全国一の山形県に、生きづらさを抱える若い女性の悩みを聞くフリースペースがある。家庭内では「女性だから」との固定観念が根強く、運営するNPO法人「Sisterhood（シスターフッド）」（山形市）の小笠原千秋代表（45）は「母や妻、娘の役割を脱ぎ、自分らしくいられる場所であってほしい」と願う。（共同通信＝中村茉莉）

山形市の住宅街にひっそりと立つ一軒家。9月下旬の平日午後、市内の10〜20代女性3人が集まった。「推しの写真見てください」。スタッフと会話が弾む。夕方から一緒にキッチンに立ち、晩ご飯を作り始めると自然に笑い声が上がった。

フリースペース「Mayflower（メイフラワー）」は16〜35歳の女性らに向け昨年開設された。友人探しで気軽に訪れる女性もいる一方、職場のハラスメントや親からの深刻な虐待を受けた被害者もいる。中でも3世代の同居が原因で苦しむ層が目立つ。

山形県によると2020年の国勢調査で、同県の3世代同居率は13.9％と全国1位。子育てなどで手助けを得やすいが、家父長制も色濃い。不登校をとがめられる、性的少数者が話題のテレビ番組を替えられる―。メイフラワーができるまで県内には若年女性を主な対象とした支援組織がなく、悩みを口に出せないまま、隣の宮城県まで助けを求めに行くこともあったという。

小笠原さんが活動を始めたきっかけは、2020年に山形市内で学校司書として勤めた男子高校での経験だ。女性教員は複数いるのに女子トイレは一つ。水場の掃除は女性の仕事。ある男性教員は「（黒板に）チョークないよ」と言うのみで自ら補充はしなかった。

「気持ちを分かってくれる人と励まし合いたい」と決意し離職。市内で若者支援をするNPO法人の活動を手伝いながら、ノウハウを学んだ。

女性が社会で活躍するには、自分らしく生きることが大事だと小笠原さん。「家庭内に問題を抱え、はい上がれない女性にも目を向けてほしい」と訴えている。

フリースペース「メイフラワー」でお菓子作りを楽しむ女性ら＝山形市（シスターフッド提供）