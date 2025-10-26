もう値下げでイイのッ！？【GU】羽織るだけでオシャレ♡「即戦力アウター」

ずっと暑かったのに急に寒くなりアウターがない！ と焦っている人もいるのでは？ そんな人は【GU（ジーユー）】へ行ってみて。今すぐ着られるアウターが、早くも値下げされています。今回はパンツともスカートとも合わせやすく、サッと羽織るだけで旬顔コーデになりそうな「即戦力アウター」をご紹介します。ぜひ売り切れる前にチェックしてみて。

ぽわんと丸みを帯びたクラシカルな雰囲気のショート丈コート

【GU】「ショートトレンチチェックコート by rokh」\4,990（税込・セール価格）

こちらは【rokh（ロク）】とのコラボから登場したチェック柄コート。クラシカルな雰囲気ながら、ぽわんとした袖とショート丈のコクーンシルエットにこだわりを感じる一着です。同素材のスカートとセットアップで着こなすと、トレンチコートを着ているような見た目に仕上がり、季節感高まる着こなしに。

スタイルアップ効果に期待大なカジュアルコーデ

レースのインナーとフレアジーンズを合わせれば、キレイ目カジュアルコーデに。クラシカルで知的なコートがレースインナーの甘さを程よく抑え、大人可愛く仕上がっています。ショート丈コートによって上半身はコンパクトに、脚は長く見えて、スタイルアップ効果にも期待大。バッグとシューズは黒で引き締めるのが◎

程よいきちんと感のあるブルゾン

【GU】「ハリントンジャケット」\3,990（税込・セール価格）

公式サイトによると「しなやかでなめらかな素材」を使用したブルゾン。襟付きのクラシカルな一枚できちんと感もあり、落ち着いた上品な着こなしが叶いそうです。ジーンズに合わせてキレイ目カジュアルに、スカートやワンピースに合わせても可愛い予感。カラーはベージュとネイビーの2色展開です。

華やかさと可愛らしさをあわせ持つプレッピーコーデ

ネイビーのブルゾンとセットアップ対応のプリーツスコートを合わせ、さらにシャツとローファーを投入すれば、トレンド感のあるプレッピーなコーデを楽しめます。ハイソックスやロングブーツを合わせれば、肌の露出を抑えて大人も着こなしやすいはず。赤のバッグが差し色になり、華のある女性らしいスタイルに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H