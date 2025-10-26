ボスママ「何あの格好（笑）」運転手の作業着で授業参観へ → 息子がくれた『最高の言葉』に涙

子どもの授業参観に、仕事中に駆けつけた筆者の友人・N。

トラック運転手の彼女が学校で体験した、思いもよらぬ出来事とは？！

多忙なシングルマザー

仕事を終えて帰宅すると「みんなお母さんのこと褒めてたよ！」と笑顔の息子が出迎えてくれました。嬉しそうな息子を見て、行ってよかったと感じた出来事です。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：トコロてん

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。