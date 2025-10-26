キタキタキターーーーッッ！【マクドナルド】大人も子どももハマる可愛さ？！「最新ハッピーセット」

10月17日より始まった【マクドナルド】の最新ハッピーセット®。今回のラインナップには、子どもからも大人からも大人気の絵本「パンどろぼう」のおもちゃが初登場！ 第1弾と第2弾合わせて、全6種類のおもちゃが楽しめるんです。今回は、第1弾のおもちゃを紹介します。

「まずい」のセリフが聞こえてきそう

第1弾のラインナップに登場している「パンどろぼう ふくろとめクリップ」。第1作目の絵本でも印象的なシーン、パンやのおじさんのパンを初めて食べたときの表情が再現されています。あまりの再現度の高さに、パンどろぼうが言った「まずい」というセリフが聞こえてきそうです。

クリップの裏には例のフランスパンが……

まずいと驚くパンどろぼうの裏側には、パンやのおじさんが作った問題のフランスパンが。よく見ると、パンどろぼうがひと口食べたあとも残っていますよ。パンどろぼうの表情だけでなく、裏側のクリップにも遊び心のあるデザインがとってもキュートです。

パンどろぼうの愛車もおもちゃに

シリーズ第5作目で登場する、ほっかほっカーをおもちゃにした「パンどろぼう コロコロ ほっかほっカー」。絵本の表紙から飛び出してきたようなクオリティの高さは、子どもはもちろん、大人もテンションが上がりそう。付属シールで扉などを自分で貼っておもちゃを完成させるのも、お楽しみポイントです。

360度どこから見ても可愛すぎます

パンを届けるため、ほっかほっカーを一生懸命運転しているパンどろぼうの表情に、@ftn_picsレポーターHaruさんも「物語を知っている人はもちろん、知らない人も優しい絵のタッチに癒されると思います」とコメント。360度どこから見ても可愛い仕上がりは、インテリアとして飾っておくのにもぴったりです。

【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」第1弾の配布は10月23日まで。ですが、10月31日からの第3弾で再びゲットできるチャンスがやってくるので大丈夫！ 10月24日からの第2弾、そして全種類が再登場する第3弾も要チェックです。

writer：河合 ひかる