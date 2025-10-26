◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３５節 柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）

今更かも知れないが、後半戦のＭＦ中川敦瑛（のぶてる）の活躍は目を見張る。ボランチの位置でリーグ１位のボール保持率を誇る柏の心臓として機能しながら、自らボールを運んで得点に絡んでいく姿は熟練そのもの。足元の技術も優れており、巧みなフェイントで相手をかわしてスペースを作る。この試合でも前半２０分に左サイドで相手選手の股を抜いて抜け出すと、左足からクロスを上げて好機を作った。

中川は「（股抜きは）たまたま」と謙遜しつつも「（相手がボールに）来てくれていたので、ちょっと股を取っちゃおうかなと思って」とニヤリ。いたずらっぽく笑う姿には自信が宿っていた。股を抜いた後のクロスは相手ＧＫにキャッチされ「結果的には点に絡まなかったので、まだまだかな」と振り返ったが、正確に味方の飛び出しに合わせていた。

中川は法大から今季加入した大卒新人。法大に入学する前は横浜ＦＣの下部組織で過ごしており、この試合はいわば古巣戦だった。敵地で戦った前半戦の試合（１△１）は出場がなかったため、横浜ＦＣとの対戦は今回が初。「特別な思いというか、お世話になっていた思い入れのあるチーム。個人として結果を残したい気持ちでピッチに立ちました」。古巣との一戦は「今日はちょっとイージーなミスが多かった」と反省しつつも「成長した姿を見せれたかは分からないが、攻撃では自分で仕掛けていくところをいつもより多く出せたと思います」と笑顔を見せた。

大卒１年目の２３歳でこのパフォーマンスを見せているのも驚きだが、真に驚くべきは今季の途中から本格的にボランチに転向したこと。ユース時に経験はあったというが、大学では主に攻撃的な位置でプレーしており、柏でも前半戦はシャドーで起用されていた。ただ、リカルド・ロドリゲス監督の期待に沿った活躍はできず、前半戦の出場は１２分のみ。指揮官も後に「私が期待するシャドーのプレーが出来ていたかというとそうではなく、簡単なボールロストもありましたし、得点能力も私が期待するほどではなかった」と、当時の評価を明かした。一方で、「ただ、いい選手であることは感じていた」とも付け加えていた。

転機は６月。ボランチで開幕から攻守にわたる活躍を見せていたＭＦ熊坂光希が、日本代表の練習中に右膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂。代わりのボランチ探しが急務となった。熊坂の穴を埋めるため、練習で中川のボランチ起用を試してみたところ「期待通りのプレーをしてくれた」。東京Ｖとのルヴァン杯プレーオフラウンドからボランチで先発出場するようになると、才能が開花し、後半戦はここまで全試合で先発している。

後半戦の初戦が終わった後には、黒髪のセンター分けから金髪の短髪に変身し、気分を一新した。「自分にプレッシャーをかけるというか、もっとやらないといけないという意味でこの髪色にした」と当時は説明していたが、今では見た目以上にプレー面で大きな変貌（へんぼう）を遂げている。

１０試合ほど先発を経験した９月上旬にはプレーにも余裕が生まれるようになった。９月３日に行われた横浜ＦＭとのルヴァン杯準々決勝第１戦では「自分とヤマくん（山田雄士）でどれだけチームをコントロールできるかを最近は考えてやっている。チームのことも考えられるようになったのは成長かなと思います」と手応えを明かしていた。同じ月の中旬、中川のことをロドリゲス監督に尋ねた際には「スペクタルな成長と成長と活躍をしてくれている。若い選手の中では彼と光希がチームに与えくれた驚くべきニュースだった」と称賛を送っていた。中川がボランチで先発していることに、今はもう誰も疑問を持たない。

チームには最高のお手本もいる。コーチを務める大谷秀和氏は、柏で長年主将を務めた“バンディエラ”。アカデミーから２２年の引退まで２０年以上を柏一筋で過ごし、ボランチの位置で３度のタイトル獲得に大きく貢献した。中川は大谷コーチが作る試合の振り返り映像を見ながらプレー面で議論を交わし、自身の成長につなげている。

１７３センチ、７１キロと決して体格に恵まれているわけではない。爆発的なスピードもない。ただ、加速度的な成長を経て、今の柏にとって欠かせない存在になっている。これからどんな成長を見せてくれるのか…。無限の可能性を秘める２３歳の未来には、ひたすら期待しかない。（柏担当・浅岡 諒祐）