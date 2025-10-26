¡Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡Û¡Ö³ê¤é¤Ê¤¤½÷¡×ÃæÂ¼¿¿½ï¡¢¶¼°Ò¤Î¡È¥Ó¥¿»ß¤á¡É¢ªÊÒ¼ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇËþ³«¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡×
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼WÇÕ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÂ¼¿¿½ï¤¬¡¢¾×·âÅª¤Ê¡ÈÊÒ¼ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¼°Ò¤Î¡È¥Ó¥¿»ß¤á¡É¢ªÊÒ¼ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¡Ö¿¿½ï¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×
¡¡À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖIFSC¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬2025¡×¤¬10·î23Æü¤Ë³«Ëë¡£3ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ü¥ë¥À¡¼¡Ù¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥×¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¹â¤µ4¡Á5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊÉ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤òÅÐ¤ë¤³¤Î¼ïÌÜ¡£³Æ¹ñ¤¬¶ìÀï¤¹¤ë²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï1½äÌÜ¤Ç»ý¤Á»þ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤ë2Ê¬È¾¤Î¶¼°ÒÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç4¿ÍÁ´°÷¤¬°ì·â¤Ç´°ÅÐ¤òÃ£À®¡£2½äÌÜ¤âÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¡¢3½äÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î3½äÌÜ¤ÇÃË»Ò¤Ï°Â³ÚÃèÅÍ¡¢½÷»Ò¤ÏÃæÂ¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢°Â³Ú¤Ï2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç³Ú¡¹¤È´°ÅÐ¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÃæÂ¼¤â·Ú²÷¤ÊÅÐ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²òÀâ¤ÎµÜß·¹îÌÀ»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£³ê¤é¤Ê¤¤½÷²á¤®¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¤êÂ³¤±¤ÆºÇ¸å¤Î²ÝÂê¤Ø¡£ÃæÂ¼¤Ïº¸Â¤òÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¡¢º¸¼ê¤Ç¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Â¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁÀ¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤òÁ´¤Æ»Ù¤¨¤Æ¸«»ö¤Ë´°ÅÐ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Çº¸¼ê¤ò°®¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤â°Â³Ú¤È¾Ð´é¤Ç¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤¿¡£µÜß·»á¤Ï¡ÖÊÒ¼ê¤Ç¡ªÊÒ¼ê¤Ç¿¶¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Àª¤¤¤¬¤Ä¤²á¤®¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Û¡¼¥ë¥É¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖÊÒ¼ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª¡×¡ÖÊÒ¼ê¤ÇÁ´¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤«¤¨¤°¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¿¶¤é¤ì¤¿¤±¤É´®¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¤ä¤Ê¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃæÂ¼¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
