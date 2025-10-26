秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くで２０日朝に男性を襲い、そのまま民家に入り込んでいたクマについて、市は２５日、箱わなで捕獲したと発表した。

侵入から６日目にようやく捕獲され、周辺住民は安堵（あんど）する一方で、「別のクマが出没しないか」と心配する声も聞かれた。（秋田支局 橋立大駿、東北総局 是沢拓夢）

家の中荒らされ

市総合防災室によると、２５日午前２時１５分頃、クマが箱わなに入ったのを市職員が目視で確認。同７時１５分頃、箱わなごと軽トラックで運び出した。クマは駆除された。クマは体長１メートル３０ほどのオス。家の中は荒らされていたという。

現場は湯沢駅の北東約２５０メートルの住宅街。クマは２０日午前６時２０分頃、住人男性（６５）を玄関先で襲い、開いていた扉から侵入した。市は市街地での猟銃使用を許可する「緊急銃猟」を検討したが、銃弾がそれた場合に弾を止める「バックストップ」がないため見送り、箱わなを２基設置していた。

佐藤一夫市長は現場で報道陣に「長引いたことをおわびしたい。次の被害が出ないよう対策を講じる」と述べた。幼い息子２人を持つ近くの女性（３７）は「またいつ出るか分からない。子供が襲われないか、不安はぬぐえない」と語った。

各地で被害

クマの住宅などへの侵入は各地で相次いでいる。住民が鉢合わせした例や、高齢者施設やスーパーに侵入した例もあり、地域に動揺が広がっている。日本ツキノワグマ研究所の米田一彦所長は「山から市街地に下りてきたクマは、屋外では緊張を強いられる。休める場所を探すうち、住宅などに入ってしまうのではないか」と分析。既に市街地周辺で暮らすクマは「侵入することに抵抗がなくなっている可能性がある」と指摘した。

飼い犬くわえ逃走…宮城

２５日は秋田市でランニング中の会社員男性（５１）が襲われ、顔などを負傷。秋田県のクマ情報のサイトには、この日だけで約１８０件（午後８時時点）の目撃情報が寄せられた。北海道苫小牧市のオートキャンプ場にもクマが現れ、利用客４４人全員が避難した。宮城県大崎市では、民家の庭で飼われていた犬をくわえて逃げる事案があった。