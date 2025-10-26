『仮面の忍者 赤影』初回から三池崇史監督渾身の戦国歴史ロマン×大怪獣バトルに
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜 深0：10 ※関東ローカル・一部地域を除く）が26日に初回放送を迎える。
【写真】圧倒的オーラ放つ佇まい…織田信長を演じるEXILE TAKAHIRO
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
時は戦国。天下統一を目指す織田信長の野望の裏には、決して歴史に記されることはない“忍”の存在があった…。主君に命をささげた忍たちによる、もうひとつの戦国史。
第1話では冒頭から、信長の天下統一を阻止するべく暗躍する金目教（きんめきょう）の教祖・幻妖斎が怪しい儀式を行い、拝む大勢の信者たちの姿が映し出される。おどろおどろしい雰囲気が充満し、一筋縄ではいかない難敵であることが一目瞭然。そして赤影（佐藤）は、後にバディとなるFANTASTICSの木村慧人が演じる青影と早速、激しいソードバトルを披露する。
また、昨日解禁となった織田信長役・EXILE TAKAHIROの存在感は圧巻。髪を金色に染め、“魔王”と称される信長のすごみを覇気をまとい体現する。初めて対面する信長と赤影だが、信長が刀を抜くまさかの事態に。そんな中、彼らに金目教の魔の手が迫って…。
なんと、赤影、信長、信長の重臣・滝川一益（忍成修吾）の前に、巨大な蟇（がま）の怪獣が登場。最新のVFXを駆使した、三池崇史監督渾身の戦国歴史ロマン×大怪獣バトルが第1話から楽しめる。
【第1話あらすじ】
織田信長（EXILE TAKAHIRO）の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に金目教（きんめきょう）という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長の家臣である滝川一益（忍成修吾）は、忍を使い《金目教》の実態を秘密裏に探ることを信長に進言。忍を嫌う信長は、羽柴秀吉（柄本時生）に命じ松永久秀（出合正幸）を派遣するが、すでに《金目教》の蟇法師（本山力）、傀儡甚内（細田龍之介）らの魔の手が迫っていた…。
一方で、飛騨の忍者・赤影（佐藤大樹）は、山賊に追われる青影（木村慧人）と出会うが、やがて二人は一触即発の事態となる。赤影の実力に驚いた青影は、一瞬のうちに姿を消し…。
その後、赤影は、一益から織田家の忍を選抜する試験を受けるよう指示される。赤影は信長と初対面を果たすが、信長は刀を抜いて――!?
