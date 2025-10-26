『キミプリ』ぼくプリの男子プリキュア5人＋妖精登場 第39話にゲスト出演でダンス動画公開
11月9日放送のアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第39話に、プリキュア初の舞台作品の『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（ぼくプリ）から「男子プリキュア」が登場することが発表された。『Dancing☆Starプリキュア』The Stageのメンバー「キュアトップ」「キュアロック」「キュアソウル」「キュアカグラ」「キュアブレイク」5人と妖精の「パドドゥ」がゲスト出演する。
【動画】動きキレキレ！男子プリキュア5人集結 キミプリ×ぼくプリのダンス映像
作中では、ステージで各キャラクターを務める俳優陣がそれぞれの声も担当し、さらに、ゲスト出演を記念してキミプリ後期エンディング主題歌「キミとルララ」のコラボダンス動画も公開となった。
キュアトップ／星河楽役を田村升吾、キュアロック／夏目颯斗役を滝澤諒、キュアソウル／月宮爽々奈役を森田桐矢、キュアカグラ／天弦晃雅役を寺坂頼我、キュアブレイク／黒瀬舞人役を小辻庵、パドドゥ役を和合真一が務める。
また、数々のプリキュアシリーズでキャラクターデザインを務め、『Dancing☆Starプリキュア』The Stageでもキャラクターデザインを務める川村敏江が手がけたアニメ設定画が解禁。あわせて場面カットも解禁された。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
