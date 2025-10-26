

医学部3浪で“うつ”状態になるも克服し、医師になる夢を叶えた平光源さん（写真：本人提供）

【写真を見る】「医師になることは自分に敷かれたレールだと思っていた」と語る平光源さん

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

敷かれた“レール”乗れずにうつ状態も3浪で医学部合格



今回は、3浪で秋田大学医学部に入学した平光源さんにお話を伺いました。

平さんは幼少期から「医師になることは自分に敷かれたレールだと思っていた」と語ります。浪人を決断して受験勉強を続けたものの、2浪しても合格できずに「うつ」状態に陥ってしまいました。

しかし、叔母のある言葉がきっかけでうつを克服し、医師としてやりたいこともできたそうです。

どんな言葉が彼の人生を変えたのか。彼は何をするために3浪してでも医師になりたかったのか。お話を伺います。

平さんは、山形県に、4人兄弟の末っ子として生まれ育ち、3歳のときに父親を残して他県に引っ越してからはそこで育ちました。

「父親は大きい総合病院の副院長でしたが、のちに院長になりました。『医者の子どもあるある』だと思うのですが、3歳頃から近所のおばさんに『光源ちゃんも将来は立派なお医者さんになるんでしょ？』と聞かれていたので、『うん』と答えていました。そう答えれば大人が喜ぶと思っていたんです。兄や姉は誰も医師にならなかったように、医師になるように周囲から強制されたことはありませんが、僕は小さい頃からそのやりとりを繰り返しているうちに『自分は医師にならねばならぬ』と思うようになりました」



医者になる？と聞かれて「うん」と言いはじめた幼少期（写真：平さん提供）

小学生のときから学力は高く、算数・数学がとても好きだった平さんは、公立中学校時代には校内で1〜2位をとるようになります。

地元の名門校であった公立高校に進学した平さん。しかし、進学して間もない高校1年生の5月に父親が胃がんになったことで、大きく状況が変化しました。

父親が倒れ、一人暮らしを始めてから成績が急降下

「父親は手術で胃を全摘したのですが、術後の容態が思わしくなかったため、母親は父親のいる山形に行ってしまったんです。2人の兄と姉はそれぞれ12歳・11歳・9歳離れていて、すでに実家にはいなかったので、思わぬ状況で僕は一人暮らしを始めることになってしまいました」

父親の病状の心配に加えて、今までは当然のようにされていた食事や洗濯などが一気に新たなタスクとしてのしかかった平さんは、勉強に身が入らなくなってしまいます。入学時には127/360位だった成績は、1年生の2学期ごろには350位くらいに低下してしまい、低空飛行は卒業まで続きました。

「医者にならなきゃならないとは思っていたので、焦って我流で勉強していました。ですが、深夜の24時くらいまで勉強していたので、疲れてしまって朝起きたら昼の12時とかになっていて、不貞腐れて学校を休んだりすることを繰り返しました。結果、欠席が1年で50日、遅刻が150日という感じの落ちこぼれの生活が3年続いてしまいました」

受験が迫る最高学年になってからはもう、早い段階で現役の受験で医学部に受からないのはわかっていたと語ります。

「高3の進路指導のとき、数学の先生に『お前こんな成績でどうしたいんだ？』と聞かれたのですが、『医師になりたい』と言ったら『こんな成績で入れるわけがないだろ、お前が入れたら逆立ちして商店街を歩いてやる』という感じで笑われました。当時の母校はバンカラの学校だったので、厳しい言葉の中にも生徒に対する愛情があったのですが、受験は自分でなんとかしてねという感じでした」

結局、平さんの現役のセンター試験は540/800点に終わります。

この年は前期で山形大学医学部、後期で宮崎大学医学部に加えて、自治医大・防衛医大も受験したものの惨敗。浪人が確定しました。

2浪しても受からず、人生に絶望する

こうして代々木ゼミナール仙台校で浪人することを決めた平さん。浪人する理由を聞いたところ、「自分の人生は医者になるというレールが敷かれていると思っていたから、もうそれしかないという感じだった」と答えてくれました。

1浪目の受験は、同級生が結構浪人していたこともあり、少し遊んでしまったそうです。

「勉強自体はしていましたが、参考書を買って少しでもわからない記述に出くわすと、『この参考書はダメだ』と思ってすぐに新しい参考書を買うことを繰り返していました。受験が終わる頃には捨てる参考書が150〜160冊くらいになっていましたね。しだいに勉強に対する自信をなくしてしまっていました。小さい頃の僕は算数が好きでしたが、高校数学になると微分・積分がまったくわからなくて、高校のテストで100点満点中7点を取ったりすることもありました」

1浪目のセンター試験は620/800点と前年度より伸ばすも、医学部には少し届かない数字に終わります。前期で信州大学医学部、B日程で秋田大学医学部を受験するも、不合格になってしまいました。

2浪目も代々木ゼミナールで勉強をすることに決めた平さんは、真面目に勉強をしていましたが、一方で精神面はつらい日々を送っていたそうです。

「前年よりもだいぶ友達もいなくなって、そろそろやばいぞと思っていました。それでも多浪している友達が4人いたので、わからないところを教えたり、気分転換でご飯食べたりしていたのが少し救われましたね。これでダメだったらこの世から消えようかと思っていたので、英単語帳の単語を全部印刷して、A4のクリアファイルに入れて、セロテープで目張りしてお風呂の中で単語を覚えるなどして、1日14〜15時間勉強をしていました」

この年のセンター試験は690/800点を確保。2次試験を頑張ればどこかの大学には受かるかもしれない水準に到達します。

前期で受験した大学は忘れたそうですが、後期は秋田大学医学部に出願。しかし、ここもダメで、平さんは自分の人生に絶望したそうです。

転機となった叔母のひと言

「3浪が決まったあとの2カ月くらいは、髭を伸ばし放題で風呂にもろくに入らず、死人のように自宅に横たわっているだけでした。病院に行ってないから診断は下りていないですが、現在精神科医の自分が過去を考えると、明らかにうつ病だったと思います」



3浪直後公園のベンチでなにも考えられずに座る（写真：平さん提供）

しかし、家で寝続けていた3浪目の生活に転機が訪れます。それは5月に、自宅に叔母が訪問してくれたことがきっかけでした。

「当時の僕は励まされるのも怒られるのも嫌だったので叔母さんから逃げるように部屋に閉じこもりました。でも叔母さんは私の部屋に入るなり、僕の手に5000円を握りしめさせて、『光源ちゃん、そんな勉強ばかりしていると頭がおかしくなるからこれでエッチな本でも買いなさい』と言ってくれたんです。不思議なことに、この一言で今までの『医者にならなきゃ』『勉強しなきゃ』という重荷がふーっと取れていきました。

そのとき、初めて自分は本当に医師になりたいと思ったんです。今までは、医師になることは敷かれたレールであって、医者の子供に産まれた宿命を果たすと漠然と考えていましたが、このときの叔母さんのように、人の心に救いを与える仕事をしたいと思って、精神科医になろうと心から思うことが出来ました」

叔母さんの一言で「4歳の頃から17年間、医者にならなきゃならないと思っていたのがスッと消えた」と語る平さん。彼はこれがきっかけで「自分の道が開けた」と語ります。

うつを乗り越えて、悲壮感の消えたこの年の受験で、平さんは「3浪でダメだったら、4浪をしてでも精神科医になろう」と本当に自分のやりたいことを意識できるようになったそうです。

3浪目のセンター試験は680/900点と、前年より下がったものの、またしても秋田大学医学部に出願します。実はこの年の受験では大きな変化が起きていたようで、それも平さんにとっては大きな転換点した。

秋田大学の試験で起きた2つの奇跡

「実は秋田大学は医学部の再受験生の受験が多い大学だと知られていました。それは、選択科目が英語・理科の2科目で受験ができたからです。僕は数学が苦手だったのでB日程で秋田大学を受けていたのですが、この年から秋田大は、前期・後期受験に変更、さらに受験科目を英語と数学にするという発表があり、不安になりました。ただ、その発表があったのがうつを乗り越えた後だったので、逆に『やってやろう』という気持ちになって、今までほぼ手をつけなかった微分・積分や確率統計などをやるようになりました」

3浪目で慌てて勉強しだした数学の成績はあまり上がらなかったそうです。しかし、数学が必須科目になったことで、再受験生たちが秋田大の受験を避ける動きが起きたそうです。例年8倍前後だった倍率は変動し、3.8倍になるという奇跡が起きました。

そして問題を解いているときに、もう一つの奇跡が起こったそうです。

「秋田大学の数学は、1題ごとに50点の大問が4題で、合計200点満点でした。僕は2題しかわからなくて、これはダメだと思ったのですが、わからないと思っていた確率統計の問題が、サイコロを3つふって出る確率を求める問題だったのが救われました。時間はかかりますが、問題用紙の裏側に考えられる216通りを全て書いて正解を求めたんです。それがないと受かっていないと思います（笑）」

そうした2つの奇跡が重なり、ついに平さんは3浪で秋田大学の医学部に合格することができました。

使命を見つけて道が開けた

「うれしかったけど、それよりもやっと終わったという感覚だった」と3浪が終わったあとの感想を答えてくださった平さん。

浪人して良かったことを聞くと、「古臭い言葉だが、諦めなければ夢は叶うことが実感できた」、頑張れた理由については、「医者になって人の心に光を灯したいという思いが芽生えたから」と答えてくれました。

「3浪して医師になっている経験があるので、その後の人生の困難も『諦めなければ道は開ける』って思えるようになりました。何回も立ち上がれる精神力は浪人のおかげです。2浪まではレールが敷かれていて医者にならないと人生終わりだと半ば強迫的に思っていました。このエネルギーは一見マイナスですが、今思うとセンター試験で690点まで点数が伸びたのはこの強迫観念のおかげですし、それはそれで良かったと思います。

ただ、そこから先を繋いだのは自分のやりたい『使命』が見つかったからなので、浪人の最後の年は、自分の目標のために頑張り続けることができて良かったと思っています」

6年で医学部を卒業したあとは精神科医としてさまざまな場所に勤務している平さん。先月には自身の経験や思いを書籍に込めた『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』を上梓しました。

「僕は大学に入ってから志が薄れていって、気がついたら普通の医者になっていました。でも、東日本大震災が起きて、食糧難で1日2食、おにぎりのみで泥だらけの被災した患者さんの治療にあたり、命は無限じゃないからやりたいことをした方がいいと思い、『開業して自分のやりたい医療をやろう』『暗闇で彷徨っている人に届ける本を書こう』と強く思いました。『人の心に光を灯す』という自分の使命を、震災で思い出したのです。

日本に生きていると、どうしても人の顔色をうかがってしまいますが、自分の人生の物語を作るのは自分です。どう言われようが自分の進みたい道（使命）を進むのが一番後悔しないと思います。もし今、浪人している人がいたら、浪人をしているときはきついけど、やりたい道を決めて、人の顔色なんかは気にせずに、自分の命を燃やして、やりたいことに突き進んでいってもらいたいなって思っています」

医師になるというプレッシャーをかけ続け、心を病み、それを克服した3浪の期間。多くの苦難を経験し、乗り越えた彼だからこそ、紡ぐ言葉の一つ一つに説得力があり、愛情が乗っているのだと感じることができました。



医師になる夢を叶えた（写真：平さん提供）

教訓：一度しかない人生を後悔しないため 自分の使命を見つけて命を燃やす

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）