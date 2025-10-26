J1リーグ第35節 横浜FM 3（1-0）0 広島

14:03キックオフ 日産スタジアム 入場者数 27,356人

試合データリンクはこちら

勝負に徹した横浜FMが勘所を逃さない戦いで大きな勝点3を得た。近年は攻撃的なスタイルでリーグを戦ってきた横浜FMだが、この日はかつての守備王国を思わせる堅守で広島を凌ぎきった。

12分、大迫敬介のキックミスを引っかけるとそのまま植中朝日に繋いで先制点を挙げる。するとあとはとにかく中盤を省略し、常に広島最終ラインの前後を狙うボールを供給し続けて耐えに耐えた。そして横浜FMには運も味方した。66分、広島がサイドチェンジして横浜FMの右サイドを崩し、クロスから同点に追いついたと思われたシーンはVARでオフサイドに。際どいプレーだったが、これで横浜FMは落ち着きを崩さずに済んだ。

そして試合終盤、天野純のPK、ジェイソン・キニョーネスのヘディングシュートで加点して勝利を確定。冷たい雨の中、まだ降格経験がないホームチームは残留に向けて一歩前に出た。