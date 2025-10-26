大リーグのロブ・マンフレッド・コミッショナーが25日（日本時間26日）、2028年ロサンゼルス五輪にメジャーリーグ選手が参加する可能性について、これまで以上に自信を深めていると語った。AP通信が報じた。

MLBは21年東京五輪で40人枠（メジャー登録選手）の出場を認めなかった。現在、28年ロサンゼルス大会（7月14日〜30日）では選手が出場できるよう、オールスター休暇を拡大する案を検討している。実現には選手会との合意が必要で、スポンサー契約への影響も考慮しなければならない。

マンフレッド氏は25日、トロントでのワールドシリーズ第2戦の前に取材に応じ、「私は前向きに考えています。オーナーたちも、可能であれば実現したいという点で一致していると思います。ただし、まだ解決すべき運営上の課題が残っています」と語った。21年東京五輪の野球競技は11日間の日程で行われたが、ロサンゼルス大会では、より日程が短縮された形式での開催が見込まれている。

なお、32年のブリスベーン（オーストラリア）五輪ではMLBのスター選手を派遣するのは困難とみられる。マンフレッド氏は「ロサンゼルス開催ですらこれだけ長く議論が続いているように、運営面のハードルは高い。ブリスベンで実現するのはさらに難しいだろう」と述べた。