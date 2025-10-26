秋の味覚を堪能！ホテルニューオータニ幕張でアフタヌーンティー♡

秋の味覚を満喫できるアフタヌーンティーセットが、ホテルニューオータニ幕張の「ベイコートカフェ」で登場！2025年11月1日（土）から30日（日）までの限定販売です。栗とチョコレートを組み合わせたスイーツの数々、シェフ厳選のセイボリー、そしてニューオータニ自慢の“スーパーシリーズ”スイーツが盛り込まれた豪華な3段ティースタンド。ホテル最上階の絶景を眺めながら、秋のひとときを贅沢に過ごしてみては？

秋の味覚“栗×チョコレート”が織りなす贅沢スイーツ

『アフタヌーンティーセット～マロン&チョコレート～』

1名さま 価格：6,600円（120分制） / 窓側確約＆乾杯ドリンク付 価格：7,150円（150分制）※サービス料別

ティースタンド上段

ホテルニューオータニ幕張の秋限定アフタヌーンティーは、秋の味覚「栗」と「チョコレート」を贅沢に使用したスイーツが盛りだくさん。

上段には、マロンロールやマロンタルト、さらにニューオータニ名物「スーパーメロンショートケーキ」や「スーパーチョコレートショートケーキ」も登場し、贅沢な味わいを楽しめます。

ティースタンド中段

中段には、ベイクドチーズケーキやマロンパンナコッタ、マロンスコーンが並び、秋の深い味わいを堪能できます。

甘じょっぱ党集合♪東京駅「東京ギフトパレット」で味わうあんバタースイーツフェア

絶景とともに楽しむ贅沢なセイボリー＆紅茶

ティースタンド下段

ティースタンド下段には、ホテルならではの贅沢なセイボリーが並びます。

「栗とあんこのフロマージュクロワッサンサンド」や、「黒毛和牛ハンバーガー」、さらに「森茸と鶏胸肉のブルゴーニュ風バターソテー」など、シェフのこだわりが詰まった本格的な味わいを楽しめます。

お好みの紅茶とともに、優雅なティータイムが広がります。紅茶はダージリンやアッサム、フルーツガーデンなど、10種類以上を取り揃えています。

期間：2025年11月1日（土）～30日（日）

時間：11:30～17:00（L.O.）

場所：ペントハウスラウンジ ベイコートカフェ (24F)

詳細は公式サイトより、ご確認ください。

ホテル最上階で秋の贅沢なひとときを

2025年11月1日（土）から30日（日）までの期間限定で、ホテルニューオータニ幕張の「ベイコートカフェ」にて提供されるアフタヌーンティーセットは、秋の味覚が存分に味わえる贅沢な内容。

栗とチョコレートを使ったスイーツや、シェフこだわりのセイボリーがバランス良く盛り込まれ、さらに紅茶とのペアリングが楽しめます。

最上階からの絶景を眺めながら、至福のひとときをお過ごしください。