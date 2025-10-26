北朝鮮にとって、日本は格好の「特殊工作の舞台」だった。スパイ防止法もなく、言葉や生活習慣の問題をクリアすれば、街に紛れ込んで生活するのも苦ではない。しかし、日本に潜入した北朝鮮スパイたちを待ち受けていた運命はどのようなものだったのか……昭和の激動期に水面下で繰り広げられた、日本警察vs北朝鮮スパイの壮絶な闘いをひも解く。（全2回の第2回）

日本は対韓工作の主要舞台だった

昭和43年2月10日の朝日新聞（夕刊）に〈日本を舞台に対韓スパイ〉という見出しの記事が載っている。兵庫県警外事課が調べていた韓国人6人、日本人2人のグループが、日本を舞台に、北朝鮮に対する組織的なスパイ補助工作を行っていたことが分かった、という事案を伝えている。

〈これまでに分かったのは（1）このグループは北朝鮮の情報将校に指導されている（2）北朝鮮の対韓スパイ用品の収集を任務とし、グループは北朝鮮との連絡係、収集係、運搬係などに分かれ、完全に組織化されたものである――などで、グループぐるみの韓国に対する北朝鮮スパイ補助工作員がつかまったのは、戦後初めてと同県警はいっている〉

昭和39年暮れから逮捕される同43年まで、このグループが北朝鮮にスパイ用品として密輸出した物は、韓国通貨392万5000ウォン（日本円で約510万円＊当時）、日本円350万円、韓国の観光映画21巻に加え、

〈韓国の道民証、韓国男女の四季の衣服などである。（略）このほか韓国軍服、階級章、特務隊証明書、鉄道服、警察の制服警察手帳を集めるように指示されている。とくに北朝鮮側は、韓国軍服を非常にほしがり、去年暮れごろから（容疑者に）矢のように催促し「軍服が手にはいったら、それだけでもよいから運んでこい」と指示していたという〉

兵庫県警の捜査では、実際に韓国軍服が密輸出された事実はないとみているが、周辺捜査で、グループのメンバーが韓国軍服を持っていたことがわかっており、何らかの入手ルートがあった可能性が高い。また、観光映画は、韓国に潜入させるゲリラに見せて、国内事情を学ばせるためのものだった。

〈日本が北朝鮮の対韓工作の舞台に使われたことについて、県警外事課は（1）日本を中継にすると、合法的な貿易を装うことができ、安全である（2）日本にはスパイ犯罪を直接取り締まる法律がなく、工作員の危険性が少ない――などをあげている〉

主犯格の供述によると、日本ではいつも誰かに監視されていたという。兵庫県警は、こうしたグループをさらに監視する、別の北朝鮮スパイの組織があったとの見方をしている。

ある北朝鮮スパイの告白

警視庁は昭和52年4月6日、北朝鮮スパイC（当時52）を外国人登録法違反で逮捕し、さらにCのスパイ活動を助けた補助工作員5人を犯人蔵匿などの疑いで逮捕、乱数表など多数の証拠品を押収した。Cの自供に基づく、スパイ工作の全貌は以下の通り（警察庁資料より）。

Cは大正13年、朝鮮咸鏡北道で生まれた。子どものころ、家族とともに満州に移住。昭和15年、勉学のため、単身日本へやってきた。新聞配達をしながら明治大学附属中学校夜間部に通っていたが、中退して満州に戻り、同20年春、日本陸軍に入隊した。終戦後、北朝鮮に戻り、21年秋に朝鮮労働党に入党。翌年、朝鮮人民軍に入隊。幹部学校を経て中尉（政治将校）へ昇進を果たす。しかし、隠していた経歴（日本での生活）が露見し、24年に軍人の身分をはく奪され、教員に転身する。

昭和44年6月、党中央委員会から呼び出しを受け「対外連絡部秘密工作員」として採用されることに。以来、家族にも任務を秘密にし、5か所の「招待所」と呼ばれるスパイ養成機関を転々とし、3年に及ぶスパイ教育を受けた。

〈北朝鮮から日本に派遣される秘密工作員は、主として終戦前後にわが国から北朝鮮に引き揚げた者で、しかも日本の旧制中学校卒業以上の学力があり、日本語が巧みで日本国内の事情にある程度精通している人物が選ばれているようである。戦後すでに三十余年を経ているので、このような条件にあてはまる人物はおおむね五十歳前後の男ということになる〉（警察庁警備局の資料より）

Cのスパイ養成訓練は徹底しており、特に日本語教育では、在北朝鮮の日本人が講師を務め、日本の礼儀作法を書いたエチケット本に、NHK「新日本紀行」を4時間に編集した映像を見て生活様式や文化を学んだ。日本事情を学ぶため新聞、雑誌も読んだが、雑誌のグラビアに掲載された、何も着ていない女性の写真はすべて切り取られていたという。

本国での研修に加え、ソ連、東ドイツ、フランス、カイロ、コンゴなどに旅行し、現地に旅行で来ている日本人の服装やあいさつ、食事をする時の態度などを観察した。日本上陸時が最も危険であることを集中的に学び、万が一、上陸時に警察の職務質問を受けた際は、ただちに無線機、乱数表が入ったリュックを海に投棄するとともに、

「私は朝鮮民主主義人民共和国の水産庁直轄の指導員であるが、風波のため漂流状態で、ようやくここまで来たので助けてください」

と申告するよう指導を受けた。後は何を聞かれても「日本語は分からない」とジェスチャーし、黙秘せよ――。スパイ教育終了後、党中央委員会秘書代理や日本担当部長などの前で「国旗勲章」を受け、北朝鮮では最高級の料理で盛大な送別会を開いてもらった。

昭和47年4月、北朝鮮の元山港から工作船に乗り、京都府の丹後半島から上陸する。

連載第1回で紹介したスパイＡもそうだが、北朝鮮スパイは本国で教育を受けている間、日本および日本人の生活について、このような“教育”を受ける。

「日本では資本家がのさばり、労働者は牛馬のように重労働を課せられ、住宅難で生活は苦しい。失業者がどんどん増え、若者の間では風紀が乱れ、麻薬中毒者が多い。また、官憲の弾圧が厳しく、国民には自由がまったくない」

しかし、実際に日本で生活して、現実を目の当たりにする……最初のうちは「これは何かウラがある」と疑ってかかり、「信じたくない」という気持ちを常に持つように心がける。本国でのスパイ教育が体にしみ込んでいるからだ。

しかし街を歩き、買い物をして、テレビや新聞を見て、近隣住民との触れ合いを重ねていくうちに、本国での教えが違うことがわかってくる。

だが、Ａは革命戦士としての自覚から、何度も強く自分自身を励まし、任務を遂行した。

しかし、Ｃは違った。予定されていた工作はうまくいかず、日本国内での協力者との関係もうまくいかない。それでも本国からは無理難題を要求する指示が続く。北朝鮮に残してきた家族の安否も気になるが、それ以上にこんな生活にはもう耐えられないと、自ら警視庁に自首、これまでの経緯をすべて自供したのである。

潜入工作の次は……

日本警察が北朝鮮スパイ対策で重要視したのが土台人（北朝鮮に身内や親せきがいる在日朝鮮人）だった。

スパイが上陸した際に補助工作員を担うケースが散見されたことから、これは怪しいとにらんだ人物の動向を日ごろから注視。見慣れない人物との接触が確認されると、すぐに秘匿追尾を繰り返し、交友・人間関係を追い続けて詳細なチャートを作り上げていった。

また、元山や清津など、特殊工作船の基地があると見られていた港から、日本へ向けて「工作船」らしき船が出航した際は、在日米軍から非公式に衛星情報が伝えられており、日本海を管内に持つ秋田、山形、新潟、富山、石川などの各県警は少ない人員をやりくりして警戒任務にあたっていた。

実際、上陸したての工作員を職務質問で検挙した事例（昭和48年8月5日、山形県警）もある。深夜零時に国道を歩いていた3人組は、こんな夜中にどこへいくのかという警察官の問いに、

「青森から歩いてきた。これから（山形と新潟県境の）鼠ケ関に海水浴に行く」

と答えた。マニュアル通りの回答だったのかもしれないが、夜中に海水浴はない。そこで同行を求めたところ、突然暴れ出し、一人は逃走。二人は逮捕された。

こうした地道な検挙から工作の手口を聞き出すことと、マークした周辺人物への内偵、秘匿追尾、周辺情報収集など、決して表には出ない地道な捜査の積み上げで、北朝鮮スパイは次々と検挙されていった。

北朝鮮が日本を舞台にした特殊工作で用いた新たな工作――それは、昭和52年9月19日に石川県で発覚する、「日本人拉致」である。

デイリー新潮編集部