自民党初の女性総裁、そして総理大臣に就任した高市早苗氏が進める政策の一つに「スパイ防止法」制定がある。さる5月27日には、高市氏が自民党の「治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会」会長としてまとめた提言を首相官邸に提出、その中に外国勢力によるスパイ行為を取り締まる法律の導入があった。「日本はスパイ天国」――デジタル時代になった令和の今もよく指摘されるが、戦後から昭和の時代にかけて、わが国で明るみに出たスパイ事件は北朝鮮関係が最も多い。

〈その暗躍は「朝鮮戦争」の前後から活発になり、昭和二十五年の「第一次北鮮スパイ団」の検挙をはじめ、昭和二十八年の「第二次スパイ団」、昭和三十年の「第三次スパイ団」、昭和三十三年の「第四次スパイ団」の検挙など、その数は約五十人に及んでいる〉（警察庁警備局の資料より）

昭和40〜50年代初頭まで「北朝鮮スパイ」をめぐる摘発は相次いでいた。北朝鮮というと「拉致」が思い浮かぶが、当時、彼らが担っていた日本での特殊工作とは何だったのか。日本警察の摘発はどのように行われていたのか――昭和の時代に繰り広げられた、日本警察vs北朝鮮スパイのエスピオナージ（諜報戦）の一部を紹介したい。（全2回の第1回）

暗号表と乱数表

昭和48年12月22日、土曜日の午後9時過ぎ――。

師走の夜の羽田空港。国際線ロビーを行きかう乗客に隠れるようにして、いくつもの血走った目線が一人の男を凝視していた。ドイツ・ハンブルク行きの飛行機に乗ることはすでに把握している。搭乗手続きをすませ、待合室に向かう一人の男――。

〈がっちりした体格、グレーのオーバー、茶色の背広〉

事前情報の「人着」と一致する40歳過ぎの男。ようやく日本を脱出できるという安ど感からか、笑みを浮かべているように見える。ボストンバッグを持った男が待合室に入ってきた時――その瞬間が「着手」だった。

「警察の者ですが」

黒革の手帳の表紙を提示した捜査員を、男はぎょっとした表情で見た。首を動かすと、背後の左右に一人ずつ、捜査官が立っている。男は気づいていないかもしれないが、さらに周辺には直近防護の捜査員が目を光らせている。

「あなたは、日本名では“水山”さんですね？」

捜査員に問われた男が答える。

「いや、違います。私は“鈴木”ですよ」

「ええ。“鈴木”というのは、あなたが持っている旅券の名前ですよね」

男の手が震えるのを、彼の背後に立っていた捜査員は見逃さなかった。

「すぐそこまでご同行願います。バッグの中身も調べさせてもらいます」

男は4年前の昭和44年10月、青森県西津軽郡の海岸に北朝鮮の工作船で上陸したスパイA（47＝日本名・水山義夫）だった。

空港内に用意した部屋に入ると、Ａはこう言った。

「たばこを吸いたい……いいでしょうか？」

捜査員は上着のポケットから自分のショート・ホープを取り出し、「どうぞ」とすすめた。

「そのたばこは辛いのでいらない。私のバッグに入っているチェリーが吸いたい」

捜査員は仲間たちに目配せをした。全員がうなずく。それで確信した。「ボストンバッグのチェリーに、何かがある……」。

「ボストンバッグの中のものはダメです。チェリーがご希望なら、買ってきます。ここでお待ちください」

捜査員が売店で買ってきたチェリーをＡに渡すと、ぎこちない仕草でＡは吸い始める。一服したくて……ではなく、明らかに動揺している。捜査員はボストンバッグの中から、Ａのチェリーを取り出した。“カン”は当たった。一本のチェリーの中に、セロハン紙状のものに5ケタの数字がびっしり書き込まれた乱数表が収められていた。Aのオーバーも入念に調べると、右前すその裏芯地に沿って包帯状のガーゼを縫い付け、その中に暗号表が丸めて入っていた。

与えられた任務

時計の針は午前零時を指そうとしていた。捜査員たちは、ラジオの周波数を合わせる。零時をほんの少し過ぎたころ、朝鮮語の若い女性の声が聞こえてきた。

「1336号、1336号……」

捜査員たちは「やった！」と心の中で叫んだ。Ａの呼び出し番号を北朝鮮のラジオ放送から流れる瞬間をキャッチしたのである。ラジオからの声は続いた。

「86722、37547……」

5ケタの数字に置き換えた暗号指令――捜査員はすぐに乱数表と暗号表と照らし合わせて解読作業を始める。指令はすぐに解けた。

1．接線できなかった事情を報告せよ

2．新年にあたり、事業の成果と健闘を祈る

Ａが逮捕されて12日経った、昭和49年1月3日の深夜である。

「接線できなかった事情」とは、「どうして東ドイツ（当時）にある北朝鮮大使館に来なかったのか、どんな事情があったのか」という詰問である。北朝鮮からの指令は毎月3日と4日の午前零時に暗号電波で送られてくることを、警察は事前に把握していた。

Aは韓国生まれ。裕福な家庭だったこともあり、Aの父は日本で教育を受けさせたいと思い、昭和15年、Ａを大阪の叔父の家に預けた。学業優秀だったＡだが、翌16年には太平洋戦争がはじまり、学校も戦時色に合わせるようになると3年で中退。工員や司法書士見習いをして生活し、敗戦濃厚となってきた19年10月、Ａは両親の住む韓国に単身帰国した。

昭和21年春、Ａは結婚。ソウルの印刷工場で働き、平和な日々を過ごしていたが、同25年に朝鮮戦争が始まると、北朝鮮軍の兵士として参戦。朝鮮労働党に入党し、特務下士官で除隊した。北朝鮮で別の女性と結婚すると二人の子供をもうけ、陸海運省（日本の国土交通省に相当）の役人として働いていた。ある日、党中央機関から「日本に潜入するスパイになるように」と命令された。Aが従った理由は自分が韓国出身であることから、その地位が上がらないことにあった。スパイ要員となって成績をあげ、いい地位に就こうと決心したのである。

8カ月に及ぶスパイ教育は、工作員の心構えに始まり共産主義理論、金日成思想、朝鮮労働党の政策などの理論学習と、無線機の組み立てと取り扱い要領、乱数表の使い方、暗号書の書き方。そして日本の地理、習慣などを日本の新聞、雑誌をもとに教え込まれた。日本語は得意だし、大阪には土地勘もある。Aが知識を吸収するのは簡単だった。

党中央から与えられた任務は以下の通り。

1．日本と韓国の政治、経済、軍事などに関する秘密情報を入手すること

2．日本を足場として韓国にある朝鮮革命組織と北朝鮮との連絡ルートを作ること

3．韓国から来日する留学生の中から、革命に役立つ人物を物色し、北朝鮮に送り込むこと

無線機、乱数表、暗号表などにくわえ、背広、オーバー、下着、ワイシャツ、ネクタイ、マフラー、万年筆に腕時計、財布、手帳、折り畳み傘、そして日本円で300万円を支給され、日本に上陸した。家族を北朝鮮に残して日本で生活している同胞を訪ね、その家族からの手紙（この手紙を持っている人に協力するように、と書いてある）を見せて、現地の協力者になってもらい、各種の情報収集を行った。

報告はすべて手紙だった。文面はごく普通の時節柄の内容だが、便せんに特殊なインキで情報を書き込む。炙り出すと文字が浮かび上がるものである。約4年にわたる日本での任務を終え、東ドイツへと脱出する寸前、日本警察によって逮捕された。スパイ防止法など、諜報関係の法律がない日本で、Aが問われたのは外国人登録法違反、旅券法違反のみ。懲役1年の判決だった（以上の事件経過は警察庁の資料・記録を基に再現した）。

スパイの目的

〈（当時の北朝鮮スパイの）任務は、日・米・韓三国の関係、とくに、わが国の韓国および北朝鮮政策に関する情報、産業経済、科学技術に関する情報、在日米軍の動きを知るための基地関係情報、自衛隊の編成と装備、士気に関する情報を収集することが主な内容となっている。韓国に向けての行動としては、駐日大使館や「民団」の動きの調査や在日朝鮮人を利用した「民団」等への働きかけ、韓国内の情報収集、韓国への革命的分子の送り込みなどの対韓工作を主な内容としている〉（警察庁警備局の資料から）

Aが付与された任務の3にもあるように、北朝鮮スパイの中には日本を中継して韓国へ潜入したり、韓国地下党員を養成するため、その要員を日本から北朝鮮へ送り込んだりすることもあった。警視庁公安部に逮捕された北朝鮮スパイBは、こう供述している。

「私の目的の第一は、日本と韓国の軍事情報収集。第二は、日本にいる韓国人四人を一人前の工作員に養成、このうち二人を日本国内の工作員として使い、ほかの二人を韓国に帰国させてスパイ活動をさせる。第三は、副次的な任務で、日本の政治、経済に関する文献を買い集めて本国に送ることだった」（同）

Aの事件でも紹介したように、彼らスパイが本国から指示を受けたラジオ番組は、北朝鮮の平壌放送。当時のわが国ではどこでも聞くことができた。午前零時になると「アリラン」のメロディーが流れ、やがて「平壌にいるXさんが、ソウルにいる息子のWさんに贈る手紙はこのあと、零時10分ごろに放送します」とのアナウンスが流れ、時間がくると再び「アリラン」が流れ、数字を読み始める。

〈わが国に潜入した「北朝鮮スパイ」にとって大きな問題は、いかにして自分の身分が他人にわからず、しかも与えられた任務をスムーズに果すかということである。そのため外国人登録証明書を手に入れ、朝鮮人としての身分の合法性を確保するケースもあれば、わが国の女性と結婚して日本人になりすますというケースも少なくない〉（同）

昭和42年11月に検挙されたスパイＣは、外務省事務官を通じて日ソ首脳会談の内容など、重要な外交機密を北朝鮮に流していたことが公判で明らかにされている。

〈スパイはその求める情報や機密の提供者を獲得するため、虎視眈々としてチャンスを狙い、あらゆる手練手管を使って触手を伸ばそうとしているのである。なかでも、その情報や機密に詳しい中央、地方の公務員や重要基幹産業の従業員などにその触手が向けられている〉（同）

ではこうしたスパイたちに、日本警察はどう対処していったのか――。

