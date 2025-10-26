日本のテレビ特撮ヒーロー作品の黎明期である1966年に「ウルトラQ」の江戸川由利子、「ウルトラマン」のフジ・アキコ隊員を演じた桜井浩子さん（79）が「ヒロインの追憶 ウルトラの絆」（立東舎、2,200円＋税）を上梓した。円谷プロダクションの歴史の一部を紐解くとともに、先人から託された「ウルトラの魂」の継承にもかなう作品となっている。

SNSのファンの声がきっかけで

来年で60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。その嚆矢である２つの作品について桜井さんが振り返る機会はこれまでにも数多あり、たとえば2024年に刊行した著述家・青山通氏との共著「『ウルトラQ』『ウルトラマン』全67作撮影秘話 ヒロインの記憶」（アルテスパブリッシング）がそうだった。一方、今回の新著では、それ以外の円谷プロ作品も網羅した。きっかけとなったのは、新型コロナウイルス禍以降、本格的に運用してきたXやFacebookなどのSNSに届くファンの声だったという。

「ここ数年、XやFacebookでの発信を続けてきましたが、『怪奇大作戦などの話も聞きたいです、読みたいです』というファンの声が多かったんです。もともと私自身はQとマンの振り返りで終わりのつもりでいたんですが、『それもそうだな』と思い直しました。ゲスト出演も含めて私が出た作品をピックアップすると結構な数があり、昨年末から執筆をスタートしました」

今回取り上げた作品は、1966年の「ウルトラマン」の第1話放送の１週前にオンエアされた「ウルトラマン前夜祭」から、Netflixで昨年６月に配信された米国人監督らによるオリジナルCGアニメーション作品で声優として参加した「Ultraman: Rising」まで15作品にもおよぶ。テレビ放送・映画・ネット配信など、視聴形態ですら多岐にわたる数々の作品に携わってきたのは、レジェンドならではだろう。

感情や気持ち、意見を入れ込んだ

1994年に発行された「ウルトラマン青春記―フジ隊員の929日」から数えて６作目となる今著は、撮影当時の感情や現在の思いを「（爆笑）」「（怒）」「（涙）」などの文字に乗せて、ストレートに表しているのが特徴の一つだ。

「6冊目にもなると、書くのにも慣れたかと言われますが、全くそんなことはなくて（苦笑）。日記の延長のような感じで、感情や気持ち、それに自分の意見なども入れ込んでみました。ラジオ番組の収録で浅草キッドの玉ちゃんさんにお会いしたときも、『SNSっぽくていいですね。桜井さんがこうして話している感じでそのまま読めるから面白いですね』と言ってくださいました」

SNSで連日欠かさず情報を発信していることが奏功した形となった。

宇野千代の言葉に支えられ……

そうした桜井さんの執筆姿勢を、ある意味で支えたのは、2026年度後期に放送予定のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の主人公のモデル・宇野千代（1897〜1996年）の言葉だったという。

「最初の『ウルトラマン青春記』のときは、私の書いた原稿に何カ月もOKが出ず、やめたほうがいいのかなとも思っていたんです。だけど当時の編集長はずっと待っていてくれました。丸谷才一さんの『文章読本』を読んだりもしましたが、ピンと来たのは、宇野千代さんの『行動することが生きることである 生き方についての343の知恵』でした」

毎日、机に座り、見えるもの、聞こえるもの、心に浮かんだことなどを正確に、できるだけ単純に書く――と説くこの本を読んで、「それなら書ける」と思えたという。

「それならばオーディションを受けた時のことから書き始めればいい、と思えて、書き上げていったところ、編集長からもOKをもらえたんです。その後もこのやり方で行けばいいと続けてきました。というかその書き方しかできないんですけどね（笑）」

映像から記憶を辿り 大原麗子の“代役”も

前著では、「ウルトラＱ」や「ウルトラマン」撮影当時の日記が役に立った面もあったが、今作で取り上げた後の作品の出演時には日記を付けていたわけではなかったという。15作品の映像をすべて見直し、作品内で着用していた衣装やアクセサリーが自前のものであることも多かったため、それらから記憶を辿っていったという。

「各作品の出演話を１本ずつすべて見ました。準レギュラー（のヨシナガ・ユカリ教授役）で出演していた『ウルトラマンマックス』（2005〜2006年）だけでも15本ありましたからね」

自分でも驚いたと言うのは、ゲスト出演した「ミラーマン」（1971〜1972年）の第24話。ヒロイン役とは異なり、桜井さんの出演した円谷プロ作品としては、「最初で最後の悪役」となった「インベーダー」として登場した。

「私が覚えていたのは、最初に要人科学者を冷凍銃（コールドガン）で倒すシーンと、最後にインベーダーになって倒れるところぐらいでしたが、見返してみると、結構ずっと出てたなあ、と（苦笑）。小屋に行ったシーンなどは全く覚えていなかったのですが、おそらく撮影がスムーズだったんでしょうね。スムーズにいかないほうが覚えているものですから」

また、特撮でもヒーローものでもさらにSFでもない作品として円谷プロが手掛けた「独身のスキャット」（1970年）では、大原麗子がヒロインのホステス「あやめ」役として出演したが、スケジュールが多忙なため、大原に代わるホステスの「あやの」役で第3、7、8、9話に登場した。

「満田かずほ（のぎへんに斉）監督には、『麗子ちゃんの穴埋め』と最初から言われました。なんてことだと思いましたけど（笑）、後から分かるよりは最初から言ってくれてよかったです。満田さんらしいですね」

黒部進さんから感じた「俳優の美学」

「ウルトラマンマックス」では、ウルトラマンのハヤタ隊員を演じた黒部進さんがトミオカ・ケンゾウ長官役で出演した。マン当時から桜井さんを「ロコちゃん」と呼ぶ黒部さんは「いい年でいい役をもらって演じられるのは（円谷プロへの）ご恩返しになるよ、ロコちゃん」と常々話していたという。

「『ウルトラマン』の時よりも戦友感が出て仲良くなりましたね（笑）。絆ができたというか。『マックス』の撮影中にもいろんなことを話しましたが、『やがて皆いなくなっちゃうけど、僕がいなくなったら来ないでね』という話もしていました。どういう意味なのかと思ったら『お墓にも来なくていいから』と言われてようやく得心しました。実は同じことを（『ウルトラマンマックス』にメトロン星人役で出演した）寺田農さんにも言われていたんです。（『ウルトラマン』などの作品で美術を務めた）池谷仙克さんの葬儀で隣り合わせたときに『ロコくん、僕がいなくなった時には来ないでいいからね』って。今、自分がいい年になって彼らの気持ちがよく分かるようになりましたよ。私のときにも来ないでね、って思いますもん。それは俳優の美学かもしれません。黒部さんと新幹線に一緒に乗っても、彼は寝る際には顔をタオルハンカチで覆いますからね。やはり『ハヤタだから』という気持ちはあるのでしょう」

まだまだ書けることがある

15作品を取り上げた今作だが、触れていないものもある。たとえば1999〜2000年にかけて「ウルトラマンティガ」が再放送された際に、バンダイのウルトラマン関連商品のインフォマーシャルとして放送された「ウルトラマンナイス」だ。家族６人のGOKAZOKU隊として、祖母の夢星キク役を演じたが、今著では取り上げられていない。

「実は、最近もプロデューサーや（ウルトラマンナイスに変身する）夢星銀河役の宮坂ひろしさんらと飲み会をやったんですが、インフォマーシャルということで、通常の作品とはちょっと違うステージにあったので」

加えて、円谷プロのコーディネーターとして携わったDVD作品「ウルトラの揺り籠」（2003年）や、ラジオ番組「ウルトラＱ倶楽部」（2003〜2004年）など、取り上げたい作品はまだまだあり、それを著す意欲は強いという。

「まずは、前著と今作を多くの人に堅苦しくなく楽しく読んでもらえればうれしいですね。専門的な知識は書けないけれども、一俳優が触れてきた円谷プロの歴史を感じてもらえれば。そういうことを『言葉にして残しておきなさい』と飯島敏宏監督たちに言われましたから」

