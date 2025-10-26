トランプ氏、イスラム組織ハマスに人質遺体返還要求　応じなければ「他国が行動起こす」

アメリカのトランプ大統領は25日、イスラム組織ハマスに対し、アメリカ人2人を含む人質の遺体を返還するよう求め、応じない場合は「他国が行動を起こす」と圧力を強めました。

トランプ大統領は自身のSNSで「ハマスは、2人のアメリカ人を含む死亡した人質の遺体を速やかに返還し始める必要がある」と投稿し、ハマスが応じない場合は「この偉大な平和に関与する他国が行動を起こす」と述べ、ハマスに対し圧力を強めました。

トランプ大統領は投稿で、「一部の遺体は回収が困難だが、今すぐ返還可能な遺体もある。それなのに、なぜか返還されていない。おそらく武装解除問題が関係しているのだろう」とし、今後48時間のハマスの行動を見届けるとしています。

こうした中、イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザ中部で26日、イスラム組織ハマスと連携するイスラム聖戦の戦闘員がイスラエル軍への攻撃を計画していたと主張し、空爆したと発表しました。

中東のテレビ、アルジャジーラはこの攻撃により少なくとも4人が負傷したと伝えていて、停戦中のイスラエル軍による攻撃は合意違反だとの声が出ています。