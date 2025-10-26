小川航基が序盤に今季4点目も…前半で思わぬ負傷交代、佐野航大フル出場のNECは3戦連続ドロー
[10.25 エールディビジ第10節 ズウォレ 2-2 NEC]
オランダ・エールディビジは25日に第10節を行った。FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECは敵地でズウォレと対戦し、2-2でドロー。先発出場の小川は前半9分に先制ゴールを決めたが、31分に負傷交代した。佐野はフル出場し、塩貝はベンチスタートも出場はなかった。
小川はFWブライアン・リンセンとともに2トップを形成。佐野は2シャドーの一角で出場した。NECは前半9分に先制に成功。MFサミ・ウィッサが右サイドから深い位置まで突破してクロスを上げると、PA中央に待ち構えていたのは小川。タイミングを見計らって合わせた右足ダイレクトは、ゴール右隅に突き刺さった。
開幕節で2ゴール、第6節で1ゴールを奪ってきた小川は、4試合ぶりとなる今季4点目を記録。勢いに乗りたいところではあったが、前半29分に負傷する。相手選手と交錯した際に右股関節を痛めた仕草を見せた。自らの足で歩いていたが、そのまま途中交代でピッチから出た。
NECは前半終了間際に、ズウォレにFKを決められて同点に追いつかれる。1-1で後半に折り返すと、後半2分には波状攻撃からDFアフメッジャン・カプランが勝ち越しゴールを挙げた。
だが、NECは後半5分に再び追いつかれる。敵陣で相手に大きくクリアされたボールから、ロングカウンターを食らい、2-2となった。
試合はそのまま2-2で終了。NECは3試合連続ドローとなり、順位は7位となっている。
Koki Ogawa met zijn vierde voor N.E.C.! ⚽️#pecnec pic.twitter.com/FognUEpKDh— ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2025