信用残ランキング【買い残増加】 ソニーＦＧ、ＩＨＩ、テクセンド
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※10月17日信用買い残の10月10日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 6,621 165,242 3530.83
２．<7013> ＩＨＩ 4,964 26,588 5.32
３．<429A> テクセンド 4,283 4,283 4759.89
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 3,086 38,027 11.67
５．<7201> 日産自 1,788 32,230 5.03
６．<6594> ニデック 1,564 14,734 36.16
７．<4689> ラインヤフー 1,522 18,861 37.20
８．<7211> 三菱自 1,463 7,552 6.80
９．<8358> スルガ銀 1,395 2,673 12.14
10．<8316> 三井住友ＦＧ 1,370 14,096 21.87
11．<4755> 楽天グループ 1,303 14,127 4.08
12．<8411> みずほＦＧ 1,149 8,474 8.00
13．<8308> りそなＨＤ 1,075 4,437 6.49
14．<6098> リクルート 1,018 3,252 12.22
15．<8801> 三井不 937 2,514 2.88
16．<7205> 日野自 921 7,072 17.87
17．<8766> 東京海上 852 2,211 8.63
18．<2502> アサヒ 801 2,609 5.98
19．<4088> エアウォータ 774 1,106 36.77
20．<8591> オリックス 705 2,133 10.25
21．<6758> ソニーＧ 651 2,709 6.79
22．<8473> ＳＢＩ 638 4,541 18.35
23．<5801> 古河電 636 2,780 5.46
24．<3064> モノタロウ 612 2,187 13.59
25．<7272> ヤマハ発 576 2,782 12.27
26．<8698> マネックスＧ 552 7,145 11.77
27．<7267> ホンダ 551 11,131 25.27
28．<9434> ＳＢ 516 46,572 69.83
29．<6315> ＴＯＷＡ 499 5,810 2.49
30．<3697> ＳＨＩＦＴ 479 8,180 16.10
31．<9984> ＳＢＧ 451 5,913 1.33
32．<4519> 中外薬 436 1,480 23.57
33．<6857> アドテスト 433 5,880 1.69
34．<8002> 丸紅 433 1,835 4.76
35．<2337> いちご 426 1,596 14.73
36．<8136> サンリオ 416 5,211 7.57
37．<6503> 三菱電 402 2,509 10.05
38．<6532> ベイカレント 396 754 7.54
39．<6869> シスメックス 373 2,598 26.65
40．<285A> キオクシア 364 4,529 2.72
41．<5803> フジクラ 357 3,351 1.57
42．<8628> 松井 338 1,495 1.37
43．<4506> 住友ファーマ 316 6,874 7.92
44．<9602> 東宝 310 636 5.79
45．<5016> ＪＸ金属 306 17,979 9.86
46．<8410> セブン銀 277 11,891 2.85
47．<3962> チェンジＨＤ 275 2,478 8.84
48．<6178> 日本郵政 262 2,600 23.32
49．<4996> クミアイ化 253 1,231 6.15
50．<1802> 大林組 244 1,030 10.10
