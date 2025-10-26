　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月17日信用買い残の10月10日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　　6,621　　165,242　 3530.83
２．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　4,964　　 26,588　　　5.32
３．<429A> テクセンド 　　　　4,283　　　4,283　 4759.89
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　3,086　　 38,027　　 11.67
５．<7201> 日産自 　　　　　　1,788　　 32,230　　　5.03
６．<6594> ニデック 　　　　　1,564　　 14,734　　 36.16
７．<4689> ラインヤフー 　　　1,522　　 18,861　　 37.20
８．<7211> 三菱自 　　　　　　1,463　　　7,552　　　6.80
９．<8358> スルガ銀 　　　　　1,395　　　2,673　　 12.14
10．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　1,370　　 14,096　　 21.87
11．<4755> 楽天グループ 　　　1,303　　 14,127　　　4.08
12．<8411> みずほＦＧ 　　　　1,149　　　8,474　　　8.00
13．<8308> りそなＨＤ 　　　　1,075　　　4,437　　　6.49
14．<6098> リクルート 　　　　1,018　　　3,252　　 12.22
15．<8801> 三井不 　　　　　　　937　　　2,514　　　2.88
16．<7205> 日野自 　　　　　　　921　　　7,072　　 17.87
17．<8766> 東京海上 　　　　　　852　　　2,211　　　8.63
18．<2502> アサヒ 　　　　　　　801　　　2,609　　　5.98
19．<4088> エアウォータ 　　　　774　　　1,106　　 36.77
20．<8591> オリックス 　　　　　705　　　2,133　　 10.25
21．<6758> ソニーＧ 　　　　　　651　　　2,709　　　6.79
22．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　638　　　4,541　　 18.35
23．<5801> 古河電 　　　　　　　636　　　2,780　　　5.46
24．<3064> モノタロウ 　　　　　612　　　2,187　　 13.59
25．<7272> ヤマハ発 　　　　　　576　　　2,782　　 12.27
26．<8698> マネックスＧ 　　　　552　　　7,145　　 11.77
27．<7267> ホンダ 　　　　　　　551　　 11,131　　 25.27
28．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　516　　 46,572　　 69.83
29．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　499　　　5,810　　　2.49
30．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　479　　　8,180　　 16.10
31．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　451　　　5,913　　　1.33
32．<4519> 中外薬 　　　　　　　436　　　1,480　　 23.57
33．<6857> アドテスト 　　　　　433　　　5,880　　　1.69
34．<8002> 丸紅 　　　　　　　　433　　　1,835　　　4.76
35．<2337> いちご 　　　　　　　426　　　1,596　　 14.73
36．<8136> サンリオ 　　　　　　416　　　5,211　　　7.57
37．<6503> 三菱電 　　　　　　　402　　　2,509　　 10.05
38．<6532> ベイカレント 　　　　396　　　　754　　　7.54
39．<6869> シスメックス 　　　　373　　　2,598　　 26.65
40．<285A> キオクシア 　　　　　364　　　4,529　　　2.72
41．<5803> フジクラ 　　　　　　357　　　3,351　　　1.57
42．<8628> 松井 　　　　　　　　338　　　1,495　　　1.37
43．<4506> 住友ファーマ 　　　　316　　　6,874　　　7.92
44．<9602> 東宝 　　　　　　　　310　　　　636　　　5.79
45．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　306　　 17,979　　　9.86
46．<8410> セブン銀 　　　　　　277　　 11,891　　　2.85
47．<3962> チェンジＨＤ 　　　　275　　　2,478　　　8.84
48．<6178> 日本郵政 　　　　　　262　　　2,600　　 23.32
49．<4996> クミアイ化 　　　　　253　　　1,231　　　6.15
50．<1802> 大林組 　　　　　　　244　　　1,030　　 10.10

