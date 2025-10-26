　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月17日信用売り残の10月10日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3038> 神戸物産 　　　　　3,421　　　7,906　　　0.20
２．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　2,800　　　7,900　　 16.22
３．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　1,247　　 10,147　　　7.91
４．<8267> イオン 　　　　　　　665　　　3,680　　　0.31
５．<7011> 三菱重 　　　　　　　655　　　4,441　　　3.52
６．<2001> ニップン 　　　　　　613　　　　622　　　0.34
７．<5851> リョービ 　　　　　　443　　　　463　　　0.52
８．<8628> 松井 　　　　　　　　415　　　1,095　　　1.37
９．<8411> みずほＦＧ 　　　　　307　　　1,059　　　8.00
10．<4689> ラインヤフー 　　　　257　　　　507　　 37.20
11．<6723> ルネサス 　　　　　　241　　　　841　　　2.84
12．<3028> アルペン 　　　　　　224　　　　477　　　0.17
13．<9824> 泉州電 　　　　　　　201　　　　492　　　0.13
14．<9101> 郵船 　　　　　　　　194　　　1,355　　　2.43
15．<6981> 村田製 　　　　　　　154　　　　442　　　4.24
16．<3964> オークネット 　　　　144　　　　604　　　0.08
17．<7203> トヨタ 　　　　　　　144　　　1,879　　　6.95
18．<3196> ホットランド 　　　　143　　　　552　　　0.10
19．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　　　　143　　　　256　　　9.04
20．<3475> グッドコムＡ 　　　　142　　　1,296　　　0.36
21．<9107> 川崎汽 　　　　　　　140　　　2,298　　　2.04
22．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　　　　135　　　　563　　　0.68
23．<8801> 三井不 　　　　　　　135　　　　872　　　2.88
24．<6526> ソシオネクス 　　　　135　　　1,224　　　4.45
25．<3902> ＭＤＶ 　　　　　　　131　　　　252　　　4.29
26．<6330> 東洋エンジ 　　　　　127　　　1,548　　　2.15
27．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　117　　　1,222　　　3.07
28．<4324> 電通グループ 　　　　112　　　　403　　　0.85
29．<6326> クボタ 　　　　　　　107　　　　422　　　2.05
30．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　104　　　　729　　　1.40
31．<4911> 資生堂 　　　 　　　　94　　　　609　　　2.80
32．<3197> すかいらーく　　　　　88　　　　383　　　1.71
33．<9519> レノバ 　　　 　　　　82　　　　353　　　4.75
34．<1801> 大成建 　　　 　　　　77　　　　215　　　0.52
35．<5713> 住友鉱 　　　 　　　　76　　　　312　　　6.79
36．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　　75　　　　508　　 16.10
37．<8185> チヨダ 　　　 　　　　74　　　　122　　　3.48
38．<3382> セブン＆アイ　　　　　74　　　　837　　 11.48
39．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　　68　　　6,329　　　2.56
40．<7856> 萩原工業 　　 　　　　66　　　　475　　　0.22
41．<8058> 三菱商 　　　 　　　　64　　　　915　　　4.33
42．<3092> ＺＯＺＯ 　　 　　　　63　　　　376　　　1.39
43．<2269> 明治ＨＤ 　　 　　　　63　　　　124　　　5.70
44．<7581> サイゼリヤ 　 　　　　62　　　　 84　　　6.48
45．<5401> 日本製鉄 　　 　　　　61　　　1,418　　 21.52
46．<6525> コクサイエレ　　　　　59　　　　610　　　2.30
47．<2491> Ｖコマース 　 　　　　56　　　　343　　　1.68
48．<8233> 高島屋 　　　 　　　　54　　　　487　　　1.06
49．<7071> アンビスＨＤ　　　　　53　　　　447　　　7.12
50．<2440> ぐるなび 　　 　　　　53　　　　412　　　4.61

株探ニュース