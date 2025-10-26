信用残ランキング【売り残増加】 神戸物産、ＮＴＴ、東電ＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※10月17日信用売り残の10月10日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3038> 神戸物産 3,421 7,906 0.20
２．<9432> ＮＴＴ 2,800 7,900 16.22
３．<9501> 東電ＨＤ 1,247 10,147 7.91
４．<8267> イオン 665 3,680 0.31
５．<7011> 三菱重 655 4,441 3.52
６．<2001> ニップン 613 622 0.34
７．<5851> リョービ 443 463 0.52
８．<8628> 松井 415 1,095 1.37
９．<8411> みずほＦＧ 307 1,059 8.00
10．<4689> ラインヤフー 257 507 37.20
11．<6723> ルネサス 241 841 2.84
12．<3028> アルペン 224 477 0.17
13．<9824> 泉州電 201 492 0.13
14．<9101> 郵船 194 1,355 2.43
15．<6981> 村田製 154 442 4.24
16．<3964> オークネット 144 604 0.08
17．<7203> トヨタ 144 1,879 6.95
18．<3196> ホットランド 143 552 0.10
19．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 143 256 9.04
20．<3475> グッドコムＡ 142 1,296 0.36
21．<9107> 川崎汽 140 2,298 2.04
22．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 135 563 0.68
23．<8801> 三井不 135 872 2.88
24．<6526> ソシオネクス 135 1,224 4.45
25．<3902> ＭＤＶ 131 252 4.29
26．<6330> 東洋エンジ 127 1,548 2.15
27．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 117 1,222 3.07
28．<4324> 電通グループ 112 403 0.85
29．<6326> クボタ 107 422 2.05
30．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 104 729 1.40
31．<4911> 資生堂 94 609 2.80
32．<3197> すかいらーく 88 383 1.71
33．<9519> レノバ 82 353 4.75
34．<1801> 大成建 77 215 0.52
35．<5713> 住友鉱 76 312 6.79
36．<3697> ＳＨＩＦＴ 75 508 16.10
37．<8185> チヨダ 74 122 3.48
38．<3382> セブン＆アイ 74 837 11.48
39．<3656> ＫＬａｂ 68 6,329 2.56
40．<7856> 萩原工業 66 475 0.22
41．<8058> 三菱商 64 915 4.33
42．<3092> ＺＯＺＯ 63 376 1.39
43．<2269> 明治ＨＤ 63 124 5.70
44．<7581> サイゼリヤ 62 84 6.48
45．<5401> 日本製鉄 61 1,418 21.52
46．<6525> コクサイエレ 59 610 2.30
47．<2491> Ｖコマース 56 343 1.68
48．<8233> 高島屋 54 487 1.06
49．<7071> アンビスＨＤ 53 447 7.12
50．<2440> ぐるなび 53 412 4.61
株探ニュース