ブラシよりも断然こっちが便利！持ち運びに便利な100均エチケットシート

商品情報

商品名：ぺたぺたホコリ取りシート 50枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：【シート1枚あたり】68×78mm

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4959512506509

シート状でコンパクトだから持ち運びに便利！『ぺたぺたホコリ取りシート 50枚』

服についた気になるホコリや糸くず。ブラシを使うのも良いのですが、持ち運び時には少々かさばるのが悩みの種ですよね。そこで今回ご紹介するのが、キャンドゥの『ぺたぺたホコリ取りシート 50枚』。ホコリ、糸くず、髪の毛、ペットの毛などを取ってくれるシート状の商品です。

粘着シートが付箋のように重なった形状になっていて、ケース付きなので軽量でかさばらず、持ち運びにとっても便利！コンパクトなのでバッグに入れて気軽に持ち運べます。

たっぷり50枚も入った使い切りタイプで、使い終わったら捨てられるのも◎。汚れたブラシをバッグにしまわなくてよいのが高評価です。

使い捨てタイプだけど粘着力はちゃんとパワフルでごっそり取れる！

実は、ホコリ取りとしては簡易的に見えるシート状なので、粘着力にはあまり期待できないかも？と疑っていたのですが…。（この後の写真はそっとご覧ください。閲覧注意です！）

実際に使ってみると、お掃除用の粘着ローラーと同じくらいの強力な粘着力にビックリ！服についたゴミやホコリを、写真のようにごっそりと取り除けました。

しかも、シートがしっかりとした厚みのある紙製なので、ペタペタとホコリを取りやすいのも嬉しい特徴です。持ち運びが便利なだけでなく、ホコリ取り商品としてレベルが高いのが推しポイントです。

キレイをキープしたいスーツや制服はもちろん、暗い色の服やトレンドのベロア素材の服のホコリ取りにも有効で、何より持ち運びに便利な『ぺたぺたホコリ取りシート 50枚』。気になった方は、ぜひキャンドゥでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。