しれっとスゴイ商品出してるよ！お出かけにも収納にも大助かり♡クリアな100均バスケット
商品情報
商品名：ハンドル付バスケット
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：22.5cm×20.5cm×16.5cm
カラー展開：白、グレー
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480829296
お出かけにも収納にも大助かり♡ダイソーの『ハンドル付バスケット』が優秀すぎる！
ダイソーの収納グッズ売り場で見つけた、クリア素材の四角いバスケット。
シンプルで洗練されたデザインで、プラスチックなのにどこかおしゃれな見た目に惹かれました。
このバスケットの魅力は、金具が一切使われていないオールプラスチック仕様なこと！
ハンドルの接続部分まで全てプラスチックで、サビや汚れを気にせず使えます。
筆者は銭湯に行くときのアイテムの持ち運びに活用しています。
大きすぎず小さすぎないサイズで使い勝手がよく、シャンプーや洗顔、入浴後の化粧品まで、必要なものをまるっと入れてスマートに持ち運べます。
クリア素材の爽やかさがインテリアにもなじむ！
見た目がすっきりしているので、そのまま収納にも使えるのが嬉しいポイント。
お風呂用品をまとめて入れておけば、使うときにサッと持ち運べて、使用後はそのまま風通しの良い場所に置いておけば、水滴もすぐ乾きます。
掃除グッズをまとめて入れておくのもおすすめ。スプレーやクロスなど、使用頻度の高いものをまとめておけば「ちょっと掃除しようかな」と思ったときにすぐ取り出せます。
中身が見えるから、アイテムを探す手間もなし。四角い形状なので他の収納グッズともすっきり並べられて相性抜群です。
収納するだけで自然と整理できるから、片付けの習慣づけにも役立ちます。汚れても気にせず洗える素材なので気兼ねなくガンガン使えます！
今回はダイソーの『ハンドル付バスケット』をご紹介しました。見た目がとにかくシンプルで、どんなインテリアにもなじむのがこのバスケットのいいところ。
洗面所やキッチンなど、水まわりに置いても清潔感があり、圧迫感もありません。中身が見えるのに、ごちゃついて見えないのも魅力です。
気になった方は、ぜひダイソーで探してみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。