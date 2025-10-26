リース・ウィザースプーンがイケメン息子の22歳の誕生日をお祝い
ドラマ『ザ・モーニングショー』や『ビッグ・リトル・ライズ』、「キューティ・ブロンド」シリーズなどで知られるリース・ウィザースプーン。イケメンと噂の長男ディーコンが22歳の誕生日を迎え、SNSでお祝いしたようだ。
【写真】母子で出席したディナーの様子
リースは現地時間10月23日にインスタグラムを更新し、DJブースでプレイをする息子の様子や、母子で出席したディナーの写真、外出中に撮影したとみられる母子セルフィー、そして母子で顔を寄せて写るセルフィーを公開。「私のワンダフルな息子ディーコン、22歳の誕生日おめでとう！ 心から愛してるよ」と綴った。
ディーコンは、2007年に離婚したリースとライアン・フィリップの長男で、両親のDNAを受け継いだイケメンとして注目を集めている。音楽活動を行うほか、Netflixドラマ『私の“初めて”日記』で俳優デビューを果たすなど、エンターテイメント業界での活躍が期待されており、昨年10月には、ニューヨーク近代美術館で開催された WSJ誌の2024年イノベーター賞に母子で出席し、話題になった。
リースの投稿に、元夫ライアンから「僕らよくやったよな」と感慨深げにコメントが寄せられているほか、友人のアイラ・フィッシャーは「22！ すごくハンサムだね」と反応。ファンからもお祝いメッセージが寄せられ、ほかにも「すごくハンサム。ママは誇らしいね！」「2人はそっくり」などと書き込まれている。
引用：「Reese Witherspoon」インスタグラム（＠reesewitherspoon）
