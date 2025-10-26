100均のこれ名品でした！「取っ手付きで大容量って最強！」いろいろな使い方ができるポーチ

ポーチの種類が豊富なダイソーで便利な商品を発見しました！今回ご紹介するのは『取っ手付ポーチ』。取っ手付きで持ち運びに便利な、大容量サイズのポーチです。お出かけの必需品やコスメがたっぷり入って収納力抜群！ポケットもたくさん付いていて機能的です。バッグインバッグとしても使えるので、とてもおすすめですよ！

商品情報

商品名：取っ手付ポーチ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480682358

持ちやすくて大容量サイズ！ダイソーの『取っ手付ポーチ』が優秀♡

さまざまなポーチが並ぶダイソーで、便利なアイテムを発見したのでご紹介します！

それが、こちらの『取っ手付ポーチ』。その名の通り、取っ手付きのシンプルなポーチです。

価格は330（税込）と少しお高めですが、機能が充実していて納得のクオリティです！

バッグに見えますが、大きめサイズでたっぷり物が収納できます。

取っ手はやや細めですが、持ち歩く分にはそこまで気になりません。

また、デザインがシンプルなので、缶バッジやキーホルダーを組み合わせて推し活仕様にしてもいいかもしれません。

底マチが付いていて、収納力があるのもポイント。

しっかり自立してくれるので、荷物整理がしやすいです。

お出かけの必需品やコスメがたっぷり入って便利！バッグインバッグとしても◎

お出かけに必要な荷物を入れてみましたが、ちょうどいいサイズでした。

大容量サイズのメイクポーチとしても使い勝手が良さそうです。

サイズ的に、バッグインバッグとしても優秀ですよ！

中には内ポケットが2つ付いています。

ミラーやポケットティッシュ、ウェットティッシュなどの小物を収納するのにぴったりです。

外側には、ファスナー付きのポケットが付いているのも嬉しいポイント。

大きなポケットなので、スマホも収納できます。

必要な物を収納しておけば、いつでもすぐにアクセスできて便利！

今回はダイソーの『取っ手付ポーチ』をご紹介しました。

好みや用途に合わせて、さまざまな使い方ができるポーチでした！普通のポーチだと頼りない、大容量サイズのポーチを探しているという方におすすめです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。