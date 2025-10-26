大食い企画が人気の双子姉妹YouTuber「はらぺこツインズ」が24日、自身のSNSを通じて、当面の間、活動を休止することを発表した。



【写真】でかっ！巨大な肉塊が盛られたプレートを前に笑顔 底知れぬ胃袋の最強姉妹

妹・小野あこ（34）が9月から体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ「医師の判断により即時入院となりました」と報告。また、姉・小野かこ（34）も同じく体調不良が続いていることから「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と、決断に至った経緯を説明した。



現在は医師の指導のもと、体調の回復に専念中。YouTubeチャンネルはすでに撮影・編集を終えてストックしていた動画を順次公開する予定だという。復帰の時期については「改めてご報告させていただきます」とした。



2人は1991年8月3日生まれ。2017年にYouTube配信をスタートさせた。デカ盛り料理や飲食店のチャレンジメニューに挑戦し「2人で約20キロを食べる大食いYouTuber」として人気に。チャンネル登録者数は56.5万人（25日時点）。



発表全文は、以下の通り



◆ ◆

はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告



いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました。



小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。

また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました。



現在は、医師の指導のもと、体調の回復に専念しております。YouTubeにつきましては、これまでに撮影・編集を終えたストック動画を順次公開させていただく予定です。



突然のご報告となり、日頃より応援してくださっているファンの皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

復帰の時期につきましては、改めてご報告させていただきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。

◆ ◆



（よろず～ニュース編集部）