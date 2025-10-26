コードレスタイプが爆誕！いつでもどこでも使える！セルフ派さん大歓喜の100均美容家電
商品情報
商品名：2WAY UV・LEDネイルライト
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：W64×D64×H44mm
商品重量（約）：58g
波長：365nm＋395nm
入力電力：5V＝1A
商品電力：LED（3W相当）
販売ショップ：キャンドゥ
JANコード：4953980376893
これが500円？！セルフネイル派必見のネイルライト
キャンドゥのネイルグッズ売り場でとんでもないアイテムを発見！その名も『2WAY UV・LEDネイルライト』です。
価格は550円（税込）。
しかもライト本体は手のひらに収まるミニサイズです。充電ケーブル付きとはいえ、思ったよりもコンパクトでやや心もとない印象…。
ですがそれでも購入したのには理由があるんです！商品名通り、2WAYで使えるというところ、そしてタイマー付きというところに惹かれて購入しました。
コードレスでいつでもどこでもネイルができる！
通常時は指1本を差し込んでの使用が可能。想像以上の光量に驚いたのですが…。
実はLED球は3つしかついていないんです！それでも指を差し込む部分がメタリックになっているため、光を反射し、その分光量がしっかりとあるように感じるようです。
本硬化はもちろん、仮硬化にも大活躍です。
上の部分をくるっと回転させれば、広域照射が可能！とはいえ、本体自体がコンパクトなので、指3本ほどが限界です。
タイマーは一度押しで約45秒、長押しで60秒です。
とにかく便利なのが充電タイプで、使用時はコードレスというところ！持ち運びやすく、どこでも簡単に硬化ができる便利なネイルライトですよ。
今回はキャンドゥで購入した『2WAY UV・LEDネイルライト』をご紹介しました。この手のネイルライトにしてはめずらしい、コードレスタイプ。
とにかく使い勝手がよく、ひとつ持っていて損はないアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。