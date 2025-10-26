コードレスタイプが爆誕！いつでもどこでも使える！セルフ派さん大歓喜の100均美容家電

セルフネイルをしていて煩わしいのがネイルライト！ケーブルをつなげると、作業がしにくく、出し入れも面倒でした…。そこでおすすめしたいのが、キャンドゥのネイルライト。なんとコードレスで使えるうえに、2WAY仕様！タイマー付きと高機能なものが、550円（税込）で購入できるんです。早速ご紹介します。

商品情報

商品名：2WAY UV・LEDネイルライト

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：W64×D64×H44mm

商品重量（約）：58g

波長：365nm＋395nm

入力電力：5V＝1A

商品電力：LED（3W相当）

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4953980376893

これが500円？！セルフネイル派必見のネイルライト

キャンドゥのネイルグッズ売り場でとんでもないアイテムを発見！その名も『2WAY UV・LEDネイルライト』です。

価格は550円（税込）。

しかもライト本体は手のひらに収まるミニサイズです。充電ケーブル付きとはいえ、思ったよりもコンパクトでやや心もとない印象…。

ですがそれでも購入したのには理由があるんです！商品名通り、2WAYで使えるというところ、そしてタイマー付きというところに惹かれて購入しました。

コードレスでいつでもどこでもネイルができる！

通常時は指1本を差し込んでの使用が可能。想像以上の光量に驚いたのですが…。

実はLED球は3つしかついていないんです！それでも指を差し込む部分がメタリックになっているため、光を反射し、その分光量がしっかりとあるように感じるようです。

本硬化はもちろん、仮硬化にも大活躍です。

上の部分をくるっと回転させれば、広域照射が可能！とはいえ、本体自体がコンパクトなので、指3本ほどが限界です。

タイマーは一度押しで約45秒、長押しで60秒です。

とにかく便利なのが充電タイプで、使用時はコードレスというところ！持ち運びやすく、どこでも簡単に硬化ができる便利なネイルライトですよ。

今回はキャンドゥで購入した『2WAY UV・LEDネイルライト』をご紹介しました。この手のネイルライトにしてはめずらしい、コードレスタイプ。

とにかく使い勝手がよく、ひとつ持っていて損はないアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。