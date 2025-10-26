買ったら作業が捗る〜！パタパタ倒すストレスから解放！気が利く100均スタンド付きミラー
商品情報
商品名：スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：6.8×15.7×15.4cm
販売ショップ：ダイソー
JAN：4550480672472
ながら作業が捗る〜♡ダイソーの『スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）』
朝のメイク時間、動画を流しながら髪を整えたいとき、手元にスマホと鏡の両方を置きたいけれど、角度や位置が合わずにプチストレス…そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、ダイソーの『スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）』。
スタンド付きのミラーで、スタンドの奥側にミラー、手前側にスマホを置いて、一緒に使うことができます。
シンプルなつくりですが、安定感抜群で「ちょっと見ながら作業したい」が叶います♡
スマホが倒れず快適！スマホ画面を見ながらメイクやヘアアレンジができる！
使用イメージはこんな感じです。コンパクトなのにスマホを安定して支えられるので、ドレッサーはもちろん、デスクの片隅に置いても邪魔になりません。
角度調整などはできませんが、安定感抜群で、スマホを置いてもぐらつきません。
動画再生中に画面をタップしてもズレたりすることなく、パタパタ倒れるストレスから解放されます。
ずっと同じ角度をキープしてくれるので、HowTo動画を見ながらのメイクや、ヘアアレンジに挑戦するときに重宝します。動画を流しっぱなしでドライヤーをする場合にも◎
ミラーの映りも良好。近くで見ると鮮明で、メイクチェックには十分な精度です。
遠くから見ると少し歪みを感じることもありますが、日常使いにはまったく支障なしです。
持ち運びも簡単なので、リビングや洗面所など、場所を選ばず使えるのも嬉しいところです。
今回はダイソーの『スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）』をご紹介しました。ながらで作業しても倒れない安定感があり、思った以上にストレスが減りました。
組み立てや角度調整不要で、使いたいときにすぐ使えるのも便利なポイントです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。