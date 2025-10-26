買ったら作業が捗る〜！パタパタ倒すストレスから解放！気が利く100均スタンド付きミラー

動画を見ながらのメイクやヘアアレンジをするとき、鏡とスマホをちょうどいい位置に置くのが難しい…そんなときに役立つダイソーグッズをご紹介します！スマホ画面をタップした拍子にパタンと倒れて、何度も角度を直す…そんな小さなストレスがなくなります♡安定感抜群で、作業が捗ること間違いなしです。

商品情報

商品名：スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：6.8×15.7×15.4cm

販売ショップ：ダイソー

JAN：4550480672472

ながら作業が捗る〜♡ダイソーの『スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）』

朝のメイク時間、動画を流しながら髪を整えたいとき、手元にスマホと鏡の両方を置きたいけれど、角度や位置が合わずにプチストレス…そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、ダイソーの『スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）』。

スタンド付きのミラーで、スタンドの奥側にミラー、手前側にスマホを置いて、一緒に使うことができます。

シンプルなつくりですが、安定感抜群で「ちょっと見ながら作業したい」が叶います♡

スマホが倒れず快適！スマホ画面を見ながらメイクやヘアアレンジができる！

使用イメージはこんな感じです。コンパクトなのにスマホを安定して支えられるので、ドレッサーはもちろん、デスクの片隅に置いても邪魔になりません。

角度調整などはできませんが、安定感抜群で、スマホを置いてもぐらつきません。

動画再生中に画面をタップしてもズレたりすることなく、パタパタ倒れるストレスから解放されます。

ずっと同じ角度をキープしてくれるので、HowTo動画を見ながらのメイクや、ヘアアレンジに挑戦するときに重宝します。動画を流しっぱなしでドライヤーをする場合にも◎

ミラーの映りも良好。近くで見ると鮮明で、メイクチェックには十分な精度です。

遠くから見ると少し歪みを感じることもありますが、日常使いにはまったく支障なしです。

持ち運びも簡単なので、リビングや洗面所など、場所を選ばず使えるのも嬉しいところです。

今回はダイソーの『スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）』をご紹介しました。ながらで作業しても倒れない安定感があり、思った以上にストレスが減りました。

組み立てや角度調整不要で、使いたいときにすぐ使えるのも便利なポイントです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。