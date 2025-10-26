ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は最終日、優勝戦を迎える。「超イイ値」担当の青木一訓記者は茅原悠紀（38＝岡山）に最後の１手を託した。

スタート事故にも冷静に対応できた。準優12Rの茅原は枠なりのイン。1Mはコンマ05のスリットオーバーとなった北山が捲ってくる最悪の展開だった。それでも茅原は慌てない。北山を行かせて外に変わる。新田には届かなくても最善の走りで難局を乗り切った。

「しようがないですね。6番がフライングを切ったのは何となく分かった。2着に残しにいきました」

全能力を注ぎ込んで最低ノルマの優出切符をつかみ取った。優勝戦の枠番は茅原にとって験のいい青枠。10年前の当地周年を制したのが4号艇だったのだ。

「エンジンの仕上がりは6人みんなは一緒くらいじゃないですか。準優もしっかりやれることはできた」

G1・2V、SG1優出の今年は賞金ランク3位に付ける。狙うはグランプリ2ndが1号艇スタートとなる2位以内。賞金上乗せの大チャンスが到来した。

「抱負は2000万以上を稼ぐこと。（池田）浩二さんとの差を縮めたい。1、2着を取れたら一番だし、全然ありでしょ」

ダービー初Vは当然狙う。さらに、その先のグランプリも見据えた大一番。茅原なら全部を思い通りに実現させるかもしれない。

「そんな甘くないけど、目の前のレースを一歩ずつ確実にこなすだけです」

野望実現に向けて集中力をMAXに高める。あとは艇界最高峰のパフォーマンスを見せるのみ。ド派手に優勝をもぎ取ってみせる。

【青木の買い目】勝ち取った枠番、コースは死守する。4コースから“神業ターン”をねじ込むとみた。＜4＞＜1＞、＜4＞＜3＞、＜4＞＜5＞流し。

◇青木 一訓（あおき・かずのり）三重県伊勢市出身の48歳。ピットの守衛さんからモーニングコーヒーのサービスで取材前にホッと一息。いつもありがとうございます。