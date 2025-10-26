Â¹ø¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤Ê¤¯Ž¤µ²±ÎÏ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä50Âå°Ê¹ß¤Ë°ìµ¤¤Ë¥è¥Ü¥è¥Ü²½¤¬¿Ê¤à"Ä¹À¸¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶ÚÆù"
※本稿は、関口絢子『食が細くなっていたら! 少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』(アスコム)の一部を再編集したものです。
¢£¡Ö³ú¤àÎÏ¡×¤Ï·ò¹¯¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç
50Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»õ¤Î·ò¹¯¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¹Å¤¤¤â¤Î¤ò³ú¤à¤Î¤¬²¯¹å¡×¡ÖÒòÓð(¤½¤·¤ã¤¯)¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿Êý¤Ï¡¢¤ªÆù¤äÌîºÚ¤Î¤è¤¦¤Ê»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈò¤±¡¢¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤â¤Î¡¢¤ªÃãÄÒ¤±¤äÌÍÎà¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥ë¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³ú¤Þ¤Ê¤¤¿©»ö¡×¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ú¤à¤³¤È¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤È¿©¤¬¤É¤ó¤É¤óºÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄã±ÉÍÜ¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³ú¤àÎÏ¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡Ö³ú¤à¤¿¤á¤Î¶ÚÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¡×¡ÖÂÃ±Õ¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸ý¹ÐÆâ¤Îµ¡Ç½Äã²¼¡á¸ý¹Ð¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤ë¤¦¤¨¡¢Ì£¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿©¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©¤ÙÊª¤äÂÃ±Õ¤ò°û¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡ÊÓë²¼¾ã³²¡Ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¸íÓë(¤´¤¨¤ó)¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©»ö¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿©Íß¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¢ª³ú¤à¶ÚÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËÄã²¼¤¹¤ë¢ªÁ´¿È¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¢ª¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ú¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÆ°ºî¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¡Ö³ú¤ß±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
Âè1¾Ï¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¿©¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡ÖÄã±ÉÍÜ¡×¤È¤¤¤¦ËýÀÅª¤Ê±ÉÍÜÉÔÂ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¿È¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òº£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¤È¤ë
³ú¤à¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤Ï¡¢¸ý¤Î¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¡¢Àå¤ä¤¢¤´¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¤Ü¤¦¤ä¤ì¤ó¤³¤ó¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¡¢¤¤Î¤³Îà¡¢³¤ÁôÎà¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢Æ¦Îà¤Ê¤É¡¢Å¬ÅÙ¤Ê³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÒòÓð²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¶ÚÎÏ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹Å¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡üÄ´ÍýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ë
µû¤Ï¹ü¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ñ¤ë¡Ê´ÌµÍ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ë¡¢Æù¤ÏºÙ¤«¤¯¹ï¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä³ú¤ß¤Å¤é¤µ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë
³ú¤à¶ÚÆù¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Æù¤äµû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥¬¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë
¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ï¡¢ÒòÓð¶Ú¤òÃÃ¤¨¡¢ÂÃ±ÕÁ£¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÂÃ±Õ¤Ë¤Ï¾Ã²½¤ò½õ¤±¤¿¤ê¡¢¸ý¹ÐÆâ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡¢º½Åü¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¬¥à¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁá¿©¤¤¡×¤Î°Õ³°¤Ê¥ê¥¹¥¯
¡ü¸ý¹ÐÂÎÁà¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë
¡Ö¤¢¡¼¡×¡Ö¤¤¡¼¡×¡Ö¤¦¡¼¡×¡Ö¤Ù¡¼¡×¤ÈÂç¤¤¯¸ý¤òÆ°¤«¤¹ÂÎÁà¤Ï¡¢Àå¤ä¸ý¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤â¤è¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ú¤àÎÏ¤Ï¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ½é¤ÎºÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹©É×¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ê»õ²Ê¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¹Ð¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òÍ½ËÉ¤·¡¢·ò¹¯¤ÇË¤«¤Ê¿©À¸³è¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤Þ¤À»õ¤Î·ò¹¯¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤â¤Î¤ò³ú¤á¤ëÊý¤Ï¡ÖÁá¿©¤¤¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¼¤Ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ú¤à²ó¿ô¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢³ú¤àÎÏ¤Î¥¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤È¾Ã²½µÛ¼ý¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜ¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢Ì¤¾Ã²½Êª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ°¹à¤Ç¤Ï¡¢³ú¤à¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï³ú¤à¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤È°å³ØÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë
³ú¤à¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤Ï´é¤Î¶ÚÆù¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á°¹à¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤¢¤´¤Î¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ë»õº¬Ëì(¤·¤³¤ó¤Þ¤¯)¡Ê»õ¤Îº¬¸µ¤Ë¤¢¤ëÇö¤¤Ëì¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¡Ë¤Ø¤Î»É·ã¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¤·¡¢Ç¾¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³ú¤àµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©»ö¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ø¤Î»É·ã¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾ºÙË¦¤Î³èÆ°¤¬Æß¤ê¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¡Êµ²±¡¢»×¹Í¡¢Íý²ò¡¢È½ÃÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÎÏ¡Ë¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³ú¤àÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤È±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë
¢¤â¤ÎËº¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ëµ²±¤È³Ø½¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö³¤ÇÏ¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÒòÓð¤Ë¤è¤ë»É·ã¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ú¤à»É·ã¤¬¸º¤ë¤È¡¢³¤ÇÏ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤¬¿ê¤¨¡¢µ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¡á¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤â¤ÎËº¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¡×¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£°ÕÍß¤¬Äã²¼¤·¤ÆÍÞ¤¦¤Ä·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ë
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤Ê¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ú¤à»É·ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÊ¬Èç¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ú¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¬Èç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢°ÕÍß¤ÎÄã²¼¡¦ÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Äã±ÉÍÜ¤ÇÇ¾¤â¿ê¼å¤¹¤ë
³ú¤à¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ËÊÐ¤ë¤È¡¢Æù¡¦µû¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢ÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤¬ÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÄã±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢Ç¾¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¢ª¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¤ë°ÕÍß¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅüÇ¢ÉÂ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë
¥¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¿©¤ÙÊª¤¬½¼Ê¬¤Ë³ú¤ßºÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ß¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ß¡¢¤Þ¤¿Ä²¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¾Ã²½ÉÔÎÉ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢°ß¤â¤¿¤ì¡¢¶»¾Æ¤±¡¢ÊØÈë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¦·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë
¤è¤¯³ú¤Þ¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤à¡ÖÁá¿©¤¤¡×¤Î½¬´·²½¤Ï¡¢³ú¤à¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Áá¿©¤¤¤ò¤¹¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïç¹Â¡¤ÎÈè¤ì¤Ç¤¹¡£
°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿·ìÅüÃÍ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ç¹Â¡¤ÏÃ»»þ´Ö¤ÇÂçÎÌ¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÊ¬Èç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ç¹Â¡¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯Ê¬Èç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ìÅüÃÍ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£³èÀ»ÀÁÇ¤Ï·ì´É¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ì´É¤ÎÊÉ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ëÆ°Ì®¹Å²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ìÀò¤¬¿´Â¡¤Î·ì´É¤ËÀ¸¤¸¤ì¤Ð¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤ËÀ¸¤¸¤ì¤ÐÇ¾¹¼ºÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»õ¼þÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤â
§¸ý¹ÐÆâ¤Î·ò¹¯¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë
³ú¤à¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤È¡¢¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÃ±ÕÁ£¤¬½¼Ê¬¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ºÂÃ±Õ¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÃ±Õ¤Ë¤Ï¡¢Ãî»õ¶Ý¤ä»õ¼þÉÂ¶Ý¤òÀö¤¤Î®¤¹¡Ö¼«¾ôºîÍÑ¡×¡¢¿©¸å¤Ë»ÀÀ¤Ë·¹¤¤¤¿¸ýÆâ¤òÃæÀ¤ËÌá¤·¤Æ»õ¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡ÖÃæÏÂºîÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÃ±Õ¤¬¸º¤ë¤ÈÃî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ú¤àÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ýÆâ¤ÎºÙ¶Ý¤¬Áý¤¨¤Æ¸ý½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤ëµ¡Ç½Á´ÂÎ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡Ö¸ý¹Ð¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³ú¤à¤¿¤á¤ÎÒòÓð¶Ú¤äÀå¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ¸ý¹Ð¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¦¤¨¡¢±ÉÍÜ¾õÂÖ¤â°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©»ö¤ä²ñÏÃ¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨´é¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë
³ú¤àµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤È¡¢´é¤Î¶ÚÆù¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÉ½¾ð¶Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢´é¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¶ÚÆù·²¤¬¿ê¤¨¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¤¿¤ë¤ß¤ä¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ê¤É¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤´¤äÀå¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯È¯²»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢³êÀå¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¿©¤µ¤ó¤ÇÎÌ¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢³ú¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÏËÉ¤²¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤Î¤ò³ú¤á¤ë¤¦¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤à¡×¡Ö³ú¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é»õ²Ê¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¤¼¤Ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¡×¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
¿©»ö¤Ë¤Ï¡Ö³ú¤à¡×¡Ö°û¤ß¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡Ö¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¡×¤Ç¤¹¡£¿©»öÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ç»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Ë¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤è¤¯³ú¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¿©»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È³ú¤à²ó¿ô¤¬¸º¤ê¡¢¤è¤¯³ú¤Þ¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤à¡ÖÁá¿©¤¤¡×¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¤è¤¯³ú¤Þ¤º¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò°û¤ß¹þ¤à¤È¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÃ±Õ¤Ë¤Ï¾Ã²½¹ÚÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯³ú¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÂÃ±Õ¤â½¼Ê¬¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¸íÓë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¿©»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤äÂÃ±Õ¤¬¸í¤Ã¤Æµ¤´É¤Î¤Û¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¸íÓë¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¡¦·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ï¤»¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°ÇÓ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ºÙ¶Ý¤¬¹¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¸íÓëÀÇÙ±ê¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤Ï¡¢¿©´¶¤ä¹á¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸íÓë¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
関口 絢子(せきぐち・あやこ)
料理研究家、管理栄養士
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀîÂ¼³Ø±àÃ»´üÂç³Ø¿©Êª³Ø²ÊÂ´¶È¡£¡Ö¿©¤È¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Î´Ø·¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ïÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä±ÉÍÜ¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£ÊÆ¹ñ±ÉÍÜ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÇ§Äê¹³²ÃÎð»ØÆ³»Î¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª¡¡¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
澤登 雅一(さわのぼり・まさかず)
医師
°å»Õ
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1992Ç¯¡¢Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°å³ØÇî»Î¡£Åì³¤Âç³Ø·ì±Õ¼ðáçÆâ²ÊµÒ°÷¹Ö»Õ¡£·ì±ÕÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤ËÇò·ìÉÂ¤ä¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤Î·ì±Õ¤¬¤ó¤ÎÎ×¾²¤Ë½¾»ö¡£2005Ç¯¤è¤ê»°ÈÖÄ®¤´¤¤²¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£ÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°åÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¦ÀìÌç°å¤Ê¤É¡£°åÎÅ´Æ½¤¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª¡¡¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ´Ø¸ý °¼»Ò¡¢°å»Õ ß·ÅÐ ²í°ì¡Ë