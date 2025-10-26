今年8月誕生の新人！韓国バーチャルガールズグループ「IXIA」、老舗楽器メーカーとのコラボ発表

韓国の新人バーチャルアイドルグループ「アイシア（IXIA）」が、老舗楽器メーカーと特別なコラボを展開する。

【画像】K-POP界衝撃！「AI技術100％ガールズグループ」誕生

アーティストプロデュースおよびエンターテインメント専門企業のMEGAMETAは最近、IXIAがSamickとコラボし、今後さまざまな活動やコンテンツを披露することを明らかにした。Samickは1958年に創業した韓国の老舗楽器メーカーだ。

IXIAは今年8月27日に1stデジタルシングル『Hind & Find』でデビューした4人組のバーチャルガールズグループ。MEGAMETAがローンチする初のアイドルグループで、「愛を守る特別な力を持つ4人の少女たち」という世界観を基盤に、音楽を通して愛と希望のメッセージを届けることを目指している。

（画像＝MEGAMETA）IXIA。左からジヤ、ヘラン、ルファ、チョンア

メンバーはそれぞれ性格や背景が割り振られており、「アメリカ出身のプロデューサー兼作曲家」のチョンア、「ドイツ留学歴のあるミュージカル女優および美容セレブ」のヘラン、「シンガーソングライター兼ダンサー」のルファ、「弘大（ホンデ）の人気インディー・アーティスト」のジヤという4人で構成。

グループ内ではチョンアが「リーダー兼プロデューサー」、ヘランが「作曲兼メインボーカル」、ルファが「作曲兼メインダンサー」、ジヤが「作曲兼オールラウンダー」というポジションを任されている。「IXIAはさまざまな活動やコンテンツを通じてファンと出会い、第一歩を踏み出すことに成功した。デビューと同時に注目を集めており、今後の活躍がさらに期待されるバーチャルアーティストグループとして位置づけられている」というのが事務所の説明だ。

また、「IXIAのメンバーたちはデビューアルバム全曲の作詞・作曲に参加するほど高い音楽的実力を備えており、今回のSamickとのコラボはより特別な意味を持つものと期待される」とし、IXIAとSamickによるスペシャルなコラボ楽器、メンバー自ら作詞作曲を手掛けたSamickのCMソングも公開予定であることを伝えている。

なお、IXIAとSamickのコラボの詳細は、今後追って発表される予定だ。